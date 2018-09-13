Чемодан - вокзал - хоть куда

Коренное население Дальнего Востока, на бумаге именуемое «человеческий капитал», продолжает покидать регион все более нарастающим потоком

Похоже, спетая культовым музыкантом из Владивостока песня «Утекай» оказалась в некотором смысле пророческой. Дальневосточники уезжают в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Калининград и прочие западные, более комфортные во многих отношениях регионы, навсегда покидая родные места.

И, как ни странно, принятые за последние годы различные властные решения, в том числе по лояльным налоговым режимам для бизнеса - Свободный порт Владивосток (СПВ) и территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), «дальневосточный гектар» не прекратили этот людской поток в западном направлении. А новые предложения и посулы власти в виде «подъемного» миллиона рублей для получивших «дальневосточный гектар» где-то даже огорчают и обижают коренных дальневосточников.

«Золотой Рог» попытался разобраться, что заставляет дальневосточников, несмотря на предпринимаемые государством шаги, по-прежнему искать лучшей доли в других регионах? Каковы основные факторы, влияющие на стабильность местного населения? Учитываются ли они в принимаемых государством программах по его закреплению и, в том числе, в принятой в прошлом году Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года? Есть ли какой-то эффект от многочисленных конференций и форумов, посвященных этому вопросу, проходящих в последнее время в различных городах ДФО? Ответы на эти вопросы мы искали, опираясь на экспертное мнение ученых, политиков, журналистов и простых дальневосточников, которые пока не уехали.

Поворот на Восток со скрипом

С перспективами народонаселения восточного региона страны власти все-таки определились - стало очевидно, что без людей, уверенных в завтрашнем дне, вряд ли удастся освоить несметные богатства востока России. Мощный импульс развитию дали стройки накануне саммита АТЭС-2012 в приморской столице, последовавшие далее законы о ТОРах и Свободном порте Владивосток, появился «дальневосточный гектар». Более того, президент России Владимир ПУТИН назвал развитие Дальнего Востока национальным приоритетом XXI века.

Но, во многом эти нововведения были ориентированы на «новеньких» дальневосточников, которые приедут сюда с инвестициями или для их освоения. А те, кто «удержал» Дальний Восток в лихие 90-е, найдя выход в челночном и «праворульном» бизнесе, выживая благодаря убогим зачастую шести соткам (в неудобьях, без дорог и электричества), во внимание как-то не принимались. Чиновникам казалось, что за несколько лет можно легко восстановить двухмиллионные потери новыми переселенцами - из Украины, других республик бывшего СССР и даже русскими староверами из далекой Латинской Америки…

Однако задержались и осели здесь далеко не все - климат, инфраструктура, «социалка» не оправдали надежды новых переселенцев. Между тем, все меры и заявления по поводу кардинального улучшения жизни дальневосточников слишком тяжело воплощались в жизнь и не смогли остановить набравшую силу волну оттока местного населения.

Из года в год ДФО терял своих жителей. И этот процесс продолжается. Стоит заметить, что более-

менее стабильна демографическая ситуация уже не первый год в республике Саха (Якутия). Сахалинской области с 2016 года удалось стабилизировать снижение населения до 0,01% в год. Подтягивается под эту тенденцию Камчатский край.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что реальные потери еще больше, поскольку данные учитывают лишь тех, кто снялся с учета в подразделениях МВД. Но многие по тем или иным причинам, не имея на новом месте жилья, пока этого не сделали, оставшись прописанными в ДФО, а значит, Росстат не зафиксировал их перемещения.

Не прибавляют энтузиазма и результаты первого полугодия 2018 года, которые можно найти на сайтах региональных органов статистики. Во многих регионах фиксируется естественная убыль населения (смертность превышает рождаемость), а также миграционный отток (выбывших больше прибывших). Так, из Приморья только «официально» уехало около 15 тысяч человек. Независимые эксперты оценивают реальные потери в 35-50 тысяч.

Дальний Восток нужен только дальневосточникам

Похоже, все очевиднее стал вопрос сбережения уже живущих здесь коренных дальневосточников. Оказалось, что нарожать или завезти сюда «новеньких» - не так-то просто. Дураков, как говорится, нема. Именно на поддержку тех, кто живет в ДФО, ориентировано большинство положений принятого в июне 2017 года документа - Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года. В ней предусмотрено существенно улучшить социально-

экономическое положение местного населения, включая финансовую поддержку семей с детьми, модернизацию здравоохранения, ориентированного на здоровьесбережение всех, кто живет в регионе, от мала до велика.

Досье "Золотого Рога": Численность населения в Дальневосточном федеральном округе на 1 января 2016г. составила 6195 тыс. человек, или 4,2 % численности населения Российской Федерации. Помимо сложных климатических условий в северных районах Дальнего Востока, трудности освоения Дальневосточного федерального округа связаны с размером территории, площадь которой составляет 36 % всей территории Российской Федерации, и самой низкой плотностью населения среди всех федеральных округов - 1 человек на 1 кв. км».

Возможно, с учетом имеющегося опыта контрольные показатели народонаселения субъектов ДФО до 2025 года, обозначенные в Концепции (кстати говоря, на довольно скромном уровне), все-таки удастся выполнить. Но, похоже, на пути их реализации уже намечается отставание. По мнению д.э.н., ведущего научного сотрудника Института экономических исследований ДВО РАН Екатерины МОТРИЧ, выполнение Концепции демографического развития Дальнего Востока содержит определенные риски. Об этом неоднократно говорили специалисты на конференциях и форумах, посвященных демографическому развитию ДФО, опираясь на существующую демографическую статистику.

И все же документ не может не обращать на себя пристального внимания тех, кто отдает Дальневосточному региону свои силы, энтузиазм, любовь и надежды на будущее. В нем определены цели, задачи, механизмы и основные направления государственной политики в сфере демографического развития субъектов Федерации, входящих в ДФО.

Досье "Золотого Рога": В соответствии с Концепцией, «для сокращения миграционного оттока постоянного населения с территории Дальнего Востока необходимо: обеспечить выявление и исследование факторов, стимулирующих миграционные настроения населения, а также разработать меры по снижению их влияния и закреплению населения на территории Дальнего Востока; повысить доступность транспортной инфраструктуры для жителей регионов Дальнего Востока; повысить доступность информационной среды (федеральных средств массовой информации, телерадиовещания, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») для жителей Дальнего Востока; обеспечить развитие в регионах Дальнего Востока сети структурных подразделений профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования с возможностью применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в ведущих государственных университетах.

В Концепции признается, что развитие Дальнего Востока является стратегическим приоритетом России в XXI веке, главным ресурсом этого развития становится человеческий потенциал. Очень важно, что здесь дана объективная характеристика сегодняшнего состояния проблемы. По большому счету, эти факты известны мало-мальски грамотному и читающему дальневосточнику, но хорошо, что они констатированы в столь важном документе как исходные данные, с уровня которых забота о регионе повысится, и социально-экономическое положение его жителей станет неуклонно улучшаться. Наверное, они будут полезны и тем новым чиновникам, далеким от насущных проблем региона, которые придут руководить демографическим и прочими процессами на Дальнем Востоке.

Тающие миллионы

Документ предусматривает стимулирование роста численности населения до 6,5 млн человек за счет естественного и миграционного прироста, привлечения в регион на постоянное место жительства граждан из других регионов, сооте-

чественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов и молодежи, повышение рождаемости, снижение смертности, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 76 лет.

Предусмотрено, что Концепция будет реализовываться в два этапа. На первом (с 2017 по 2020 годы) планируется реализовать комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации и стабилизацию численности населения Дальнего Востока на уровне 6,25 млн человек. Второй этап (с 2021 по 2025 годы) будет посвящен действиям по обеспечению естественного и миграционного прироста численности населения региона до обозначенных уже 6,5 млн, а также созданию условий для дальнейшего увеличения численности населения Дальнего Востока до 7 млн человек.

Документ содержит значения основных демографических показателей на 2017-2025 годы по каждому субъекту федерации, входящему в ДФО, и в целом по округу, которые планируется достичь.

Для осуществления экспертного сопровождения реализации Концепции предусмотрено проведение семинаров, круглых столов и конференций по обмену опытом, в том числе ежегодной конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока». Недавно она состоялась на Сахалине - регионе, который смог достичь определенных результатов в улучшении демографической ситуации. На конференции представители Минвостокразвития заявили о наметившихся положительных тенденциях.

Так, суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке (1,858) превышает среднее значение по Российской Федерации (1,762). «На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивая динамика сокращения смертности по основным классам причин (кровообращение, туберкулез, младенческая смертность, от дорожно-транспортных происшествий). Это, прежде всего, отразилось на снижении общего показателя смертности (с 13,1 случая на 1000 населения в 2012 году до 12,6 случаев), а также устойчивом росте продолжительности жизни населения Дальнего Востока (с 67 лет в 2012 году до 69,2 лет)», поделился успехами заместитель министра Минвостокразвития Сергей КАЧАЕВ.

А представитель ВЦИОМ заявила о том, что, по результатам опросов дальневосточников, число тех, кто хотел бы покинуть Дальний Восток, существенно уменьшается. «За последний год мы увидели сокращение доли тех, кто планирует сменить место жительства и уехать за пределы макрорегиона. В 2017 году этот показатель составил 38%. Значимо позитивная динамика наблюдается в Якутии, где доля намеревающихся уехать из своего региона сократилась на 12%. В Приморском крае численность тех, кто планирует уехать из своего региона, сократилась на 9 процентных пунктов», - приводит regnum.ru слова директора по исследованиям ВЦИОМ Елены МИХАЙЛОВОЙ.

Впрочем, этот пассаж вызвал острую дискуссию специалистов. Высказывались мнения, что данные ВЦИОМ и Росстата никак не коррелируют. И даже если согласиться, что положительная тенденция намечается, акцент в приведенной выше цитате все же хочется сделать на первом из упомянутых показателей - 38% опрошенных дальневосточников в 2017 году планировали уехать за пределы региона, а в некоторых регионах этот показатель оказался и того выше (например, в Магаданской области - 61%.). И некоторые уже успели осуществить эти намерения.

«Единственная причина, по которой многие приморцы не уезжают, - им просто не на что уехать», - прокомментировал ситуацию regnum.ru координатор проекта «Центр комплексной поддержки миграционных процессов» Фонда правовой поддержки миграционных процессов Сергей ПУШКАРЕВ. «Прогноз Росстата можно повернуть вспять только одним способом: создать в регионе достойные условия для жизни местного населения. Если совсем просто, то необходимо поднять реальные располагаемые доходы граждан. Ничем другим на Дальнем Востоке население не удержать», считает Сергей Пушкарев.

Рыба ищет, где глубже…

…А человек - где лучше. И с мудростью этой пословицы трудно не согласиться. Наши представления о качестве жизни, будь ты дальневосточник, сибиряк или москвич, по большому счету не очень отличаются. Всем (или почти всем) нужны работа с адекватной зарплатой, доступное жилье, качественное медицинское обслуживание и образование… Как раз с этим на Дальнем Востоке далеко не все в порядке. Об этом можно судить по представленному недавно riarating.ru рейтингу российских регионов по качеству жизни в 2017 году.

Как прокомментировали его составители, «он строился на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере». Учитывались 72 показателя, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость и рынок труда; жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация; экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

К сожалению, ни один из дальневосточных регионов не поднялся в рейтинге субъектов по качеству жизни выше 30-й строчки. Тридцатую занял Хабаровский край. В десятку регионов с самым низким уровнем качества жизни попала Еврейская автономная область.

«Лидерами рейтинга вновь стали наши основные центры притяжения рабочей силы: Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов. Скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга», - говорится в комментарии к рейтинговой таблице.

Не удивительно, что именно в эти регионы и устремляются бывшие дальневосточники, ориентированные на высокое качество жизни.

Не будем останавливаться на известных всем проблемах неадекватно дорогого жилья, низкого уровня медицинского обслуживания, ограничениях в возможности дать своим детям хорошее образование и т.д. К сожалению, заработная плата большинства дальневосточников также остается низкой, а цены на товары - существенно выше таковых в центральных, южных и даже сибирских регионах страны. О запредельных тарифах на тепло- и энергоносители не говорил только ленивый. Оплата тепла и горячей воды в зимний период забирает существенную часть месячного дохода. Одно время жители многоквартирных домов в целях экономии даже просто «отрезали» свое жилье от центрального отопления. Но власти запретили это делать.

Вот вам и доступность

Сколько ни говорят в последние годы о решении проблемы отдаленности дальневосточного региона, лучше пока не становится. Авиатарифы по-прежнему разделяют жителей гигантской страны. Скажем больше, дальневосточные направления стали откровенной и неприкрытой кормушкой для авиаторов. Они уже даже не пытаются обосновать критерии ценообразования на билеты, а просто ставят максимально возможные цифры. Иначе как объяснить, что билеты по одному и тому же маршруту с разницей в неделю могут различаться в цене на десятки и даже сотни тысяч рублей.

Не говорим уже о более насущном: отправке ребенка в столичную клинику или детский санаторий на теплом море. Казалось бы, вот оно, нужное решение - субсидированные авиабилеты для молодежи и пенсионеров. Представители власти не любят упоминать этот нюанс, предпочитая говорить о том, что льготные билеты получают все дальневосточники. В итоге у жителей центральных областей страны складывается впечатление, что федеральные власти реально заботятся о жителях далекого региона, хотя большинство из них не в состоянии купить билет.

Однако, в этом году субсидированные авиабилеты продавали два дня. В ход шел подкуп кассиров, «левые» схемы, ночные стояния в очередях со скандалами и даже драками. Субсидии сейчас лишь злят и без того обездоленных в этом отношении жителей региона, чем помогают им.

В результате такой «доступности» на Дальнем Востоке выросло уже не одно поколение молодежи, которое ни разу не бывало в столице. Эти парни и девушки знают, что такое Суйфеньхэ, Фуюань, Хэйхэ, некоторые бывали в Паттайе и на Пхукете (Таиланд), в Сеуле, но никогда не бывали в Москве.

Как рассказал преподаватель искусствоведения ДВФУ, еще пару-тройку лет назад на вопрос первокурсникам - будущим искусствоведам «кто из вас бывал в Третьковской галерее и Эрмитаже?» из 40 человек руку поднимали два-четыре. Остальные не бывали, по причинам той самой «доступности».

И вот когда им все-таки (кому в 18, а кому в 25) судьба улыбается оказаться Москве или Санкт-Петербурге, да еще за смешные деньги махнуть куда-нибудь в Прагу, Париж, Рим, решение возникает быстро и бесповоротно - с Дальнего Востока надо уезжать. Иначе ты в жизни не увидишь много чего. Собственно говоря, именно молодежь до 40 и формирует основную массу этой волны оттока.

Инвестиции мимо кармана

Чего же не хватает дальневосточникам? Проекты на них сыплются как из рога изобилия, вот теперь, вслед за Крымским мостом, заговорили о строительстве моста на Сахалин. ТОРы, новые угольные терминалы, трубопроводы, судостроительные верфи, сотни, нет десятки тысяч (судя по заявлениям) новых современных рабочих мест… А они идут в кассу за билетом в один конец…

Ответ тут может быть только один - заработные платы на Дальнем Востоке сейчас должны быть сравнимы с московскими, а впоследствии и превысить их. Желательно в разы! Увы, новые масштабные проекты, которые реализуются в регионе, предлагают заработные платы часто даже меньше среднеотраслевых.

Московские инвесторы в своих подходах часто сравнивают Дальний Восток с провинцией средней полосы, не учитывая, что жизнь здесь на порядок дороже. Вся прибыль, генерируемая здесь, прямиком уходит в Москву. Бюджет одного района столицы сравним с бюджетом целой области или края. А государственная политика еще и заставляет местный бизнес исполнять дополнительную нагрузку в виде выплат работникам различных коэффициентов и доплат из бюджета компаний, которые к тому же еще и облагаются (!) налогами. А как же единое экономическое пространство? Почему московский бизнес освобожден от такой нагрузки, а дальневосточный платит, что делает его товары и услуги еще более неконкурентоспособными. Более 70% компаний региона сегодня убыточны.

А по мнению политолога, эксперта Центра социальных инноваций «Черный куб» Натальи КОЛОМЕЙЦЕВОЙ, приведенному novostivl.ru, огромной мотивацией для оттока населения, кроме экономических факторов, становятся и субъективные причины: «Давайте вспомним, что в последние годы многие начальствующие должности в Приморье и на Дальнем Востоке занимают москвичи. По какой-то неведомой причине наши специалисты в регионе не востребованы... Одним словом, «останешься здесь - карьере конец», поэтому многие наши специалисты уезжают в Москву, становясь при этом невольным примером для молодежи».

К сожалению, возможно, не в полной мере, но все еще актуальным остается высказывание хабаровского губернатора 10-летней давности, что регионы не участвуют в формировании региональной политики, в определении объектов приоритетного строительства, которые смогут существенно изменить качество жизни здесь и сейчас.

Любо платите, либо вывозите…

Крупные проекты не дают ожидаемого пополнения в местные бюджеты, труба (будь то нефтяная или газовая) устремляется мимо. Редкая дальневосточная территория может похвастаться газификацией сел и поселков или появлением новых перерабатывающих производств. Так что жители территорий, оказавшихся в эпицентре крупных проектов, все чаще разочарованно пожимают плечами.

Более того, многие успешные региональные компании, по тем или иным причинам становятся уже не региональными - невидимая рука рынка… А вслед за этим идет сокращение социальных программ на местах, ликвидация местных филиалов и превращение их в доп-

офисы (например, в банках), передача всех полномочий на уровень «головы», которая находится в лучшем случае где-нибудь в Новосибирске, а чаще - в столице. Порой и дозвониться в такой бывший филиал невозможно - оптимизация издержек.

Предложения экспертов и участников опроса «Золотого Рога» о преференциях для дальневосточников разносторонни и, возможно, эклектичны. Но они отражают мнения тех, кто здесь живет и пока не собирается уезжать, и потому, надеемся, заслуживают внимания.

В их числе, например, увеличение дальневосточных надбавок к заработной плате, но не за счет местных работодателей, для которых и сегодняшний груз этих коэффициентов смертелен, а исключительно за счет федерального бюджета.

Ирина РОГОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

МНЕНИЕ

Пенсионная реформа подстегнет отток населения

Грядущая пенсионная реформа, радикально увеличивая возраст выхода на пенсию и отменяя многие социальные льготы, вызовет новую волну переселенцев с Дальнего Востока, говорят эксперты.

- Если раньше люди рассуждали так: вот дотерплю до пенсии 3-5 лет, а потом поеду в Краснодар и буду там на нее жить, то теперь, после увеличения пенсионного возраста, пенсии дожидаться ни к чему. Мало кто согласится ждать 8-10 лет. И в этом смысле, конечно, можно прогнозировать увеличение оттока населения в первую очередь предпенсионного возраста, - отмечает политолог Григорий ГОВОРУХИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

КСТАТИ

Жители Владивостока и Хабаровска мало получают и много платят

Специалисты сайта по недвижимости Domofond.Ru провели всероссийский опрос, в ходе которого стало понятно, в каких городах нашей страны люди чувствуют себя бедными, а в каких – обеспеченными. Владивосток закрепился в самой середине рейтинга – на 93-й строчке.

Было опрошено 60 тысяч человек по всей России из 150 городов. Участники опроса должны были оценить утверждение: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают цена товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов» по шкале от одного до десяти, где один означает «полностью не согласен», а десять – «полностью согласен».

В результате опроса был выявлен средний балл по стране – 4,3. Показатель Владивостока (93-е место) и Хабаровска (97-е место) – 4,2 балла. По сравнению с прошлым годом показатель Владивостока упал сразу на 0,7 балла, что отражает не самую лучшую тенденцию. При этом в десятке худших городов оказались еще два представителя Дальнего Востока – Комсомольск-на-Амуре (143-е место) и Петропавловск-Камчатский (144-е место). Их показатель составил 3,4 балла.

На фото: Эксперты констатируют: население Дальнего Востока психологически чувствует себя все хуже. Низкие зарплаты вкупе с высокими ценами на все - главные виновники этого.

Фото из архива.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.