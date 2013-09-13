Дальневосточные ученые нашли стратегический запас биоресурсов для будущего человечества

Вторая совместная российско-германская экспедиция ученых завершилась новыми сенсационными открытиями.

Ученые Тихоокеанского института биологии моря оказались в эпицентре новых открытий, подтвердив в очередной совместной с немецкими партнерами экспедиции наличие на глубинах более 2-3 километров от уровня моря новых глубоководных экосистем. Экспедиции состоялись в 2010 и 2012 годах. На днях ученые собрались вновь, чтобы на научной конференции оценить результаты этих исследований.

- Зоной исследований стали глубоководная часть Японского моря и глубоководная котловина, расположенная с внешней стороны Курильской гряды – Курило-Камчатского желоба, - рассказал сегодня журналистам Академик РАН, директор Института биологии моря ДВО РАН Андрей АДРИАНОВ. - Результаты первой экспедиции уже опубликованы отдельным томом престижного международного журнала. Материалы последней - курильской экспедиции находятся еще в стадии обработки, но уже можно говорить о ее впечатляющих результатах.

Совершенно неожиданно оказалось, что на континентальном склоне, на глубинах 2-3 км достаточно высокая плотность донных организмом и их высокое биологическое разнообразие. Это изменило наши взгляды на биологическое разнообразие и плотность видов глубоководных частей океана, - отметил академик Адрианов. - Первые представления исходили из того, что наибольшим разнообразием, биомассой, обладают прибрежные воды и прежде всего шельф. Последние исследования дают повод считать, что на больших глубинах сосредоточены колоссальные биоресурсы. Стоит отметить, что 95% мирового океана составляют глубины более 1 км. Пока нет технологий их использования, их поиски - дело будущего. Важно, что эти исследования позволяют утверждать, что человеческая цивилизация обладает огромным стратегическим запасом биоресурсов.

Одна треть найденных на больших глубинах видов, а в Курило-Камчатском желобе – до половины найденных видов, оказались новыми для науки. Эти виды в будущем могут стать основной для новых биологически активных соединений, новых лекарственных препаратов. Кстати, около 80% антибиотиков, полученных из наземных организмов, неэффективны, - отметил Адрианов. – Между тем, глубоководные организмы дают очень много интересных химических веществ.

Ученый привел весьма впечатляющие данные. В мире до 60% всех лекарственных средств – естественного происхождения. Но среди них лишь 1,5% получены с использованием глубоководных организмов. Если проанализировать то, что получено из них, то оказывается, более 60% всех известных глубоководных видов является источниками биологически активных соединений, среди которых более половины обладает противоопухолевой активностью. Не зря сегодня многие страны планируют глубоководные экспедиции с целью поиска новых организмов как источников новых биологически активных соединений.

С германской стороны руководителем этого международного проекта стала профессор Ангелика БРАНТ из зоологического музея Гамбурга, российскую команду исследователей возглавила зав. лабораторией Института биологии моря Марина МАЛЮТИНА. На прошедшей на днях во Владивостоке встрече российских и немецких участников экспедиций ученые обсудили будущие планы, связанные с изучением глубоководной части Охотского моря и продолжение работа в Курило-Камчатском желобе. Ближайшие экспедиции запланированы на 2015 и 2016 годы. Будут исследованы глубоководная котловина Охотского моря и ультроабиссаль Курило-Камчатского желоба. Третья состоится в 2018 году и затронет Японский желоб. В состав новых совместных экспедиций войдут и ученые из Японии.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.