Еще раз доказано: понедельник - самый тяжелый день недели

Официально подтверждено, что понедельник - самый тяжелый день недели. "Более половины британцев в этот день, особенно в утренние часы, жалуются и ноют", - поясняет неназванный журналист газеты, ссылаясь на данные опроса с участием 2 тыс. взрослых.

В среднем респонденты жалуются на жизнь в утро понедельника 34 минуты, в другие дни - всего по 22 минуты. Каждый третий опрошенный сказал, что понедельник для него - самый ненавистный день недели. Опрос провела фирма, производящая препарат Flomax Relief, - средство от проблем с мочеиспусканием у мужчин, пишети Inopressa.ru.

Издание приводит "хит-парад" жалоб британцев в понедельник. На первом месте - "вы с ужасом думаете о предстоящей рабочей неделе", на втором: "по понедельникам вы всегда чувствуете большую усталость, чем в другие дни", на третьем - "вы уже тоскуете по выходным". Также люди сетуют на то, что выходные прошли слишком бурно или утомительно, а в понедельник с утра нужно отвечать на кучу электронных писем.

"Вот еще несколько распространенных жалоб, касающихся работы: компьютер загружается слишком медленно, по дороге в офис сплошные пробки, кажется, будто ты из кожи вон лезешь, чтобы всем угодить", - пишет газета. Британцев также бесит, когда больше минуты приходится ожидать ответа на звонок, когда метеорологи дают неверный прогноз, а сервис в магазинах и ресторанах оставляет желать лучшего.

В Flomax Relief заметили, что одна из главных причин дурного настроения, особенно по понедельникам, - проблемы со здоровьем. Фирма призвала британцев больше заботиться о здоровье, "чтобы повысить общий уровень благоденствия и счастья нашей нации".