Госслужащих обяжут учить иностранные языки и самосовершенствоваться

C 2014 г. для госслужащих планируется создать дополнительные стимулы к переподготовке и повышению квалификации. Например, госслужащим будут предоставлять отпуска сроком до 2 лет с сохранением содержания и должности для прохождения очного обучения в магистратуре по программам второго высшего и дополнительного профессионального образования.

Об этом говорится в проекте Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, размещенном на сайте Минэкономразвития России.

Также с 2014 г. госслужащих обяжут изучать иностранный язык для того, чтобы они могли напрямую общаться со своим коллегами из других стран. Соответствующее положение планируют прописать в квалификационных требованиях для занятия должностей государственной службы старшей и высшей группы. Помимо этого уже к 2012 году запланировано создание полноценных англоязычных версий сайтов всех органов госвласти, ответственных за выработку государственной политики.

Много внимания в Стратегии уделяется повышению качества и престижа инженерного образования, в том числе за счет создания специальной стипендиальной программы для студентов инженерных специальностей, более тесной интеграции обучения с практикой на ведущих промышленных предприятиях, а также мер по содействию в получении (аренде или ипотеке) жилья инженерами, устраивающимися на работу по специальности.

Как сообщается в предисловии к проекту документа, «Стратегия инновационного развития призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного развития за счет выстраивания четкой системы целей, приоритетов и инструментов государственной инновационной политики». Одним из приоритетов Стратегии является совершенствование и развитие кадрового потенциала.