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Иностранным специалистам предоставят многократные рабочие визы
Число иностранных специалистов, ежедневно получающих разрешение на работу в России, выросло в 2 раза.
Ежесуточная динамика оформления разрешений зарубежным специалистам на работу в России в августе 2011 года по сравнению с данными прошлого года увеличилось почти в 2 раза – с 24 до 46 человек. Такие данные были приведены на совещании в режиме видеоконференции с руководящим составом территориальных органов ФМС России, пишет Job.ru.
Как сообщает официальный сайт ФМС России, всего с 1 июля 2010 года по 1 августа 2011 года было оформлено 9 322 разрешения на работу для высококвалифицированных специалистов. Наибольшее количество разрешений выдано на граждан Германии (703), Франции (521), США (518), Великобритании (509), Республики Корея (296), Украины (270) и Турции (253). Упрощение процедуры получения разрешения на работу и миграционного учета для иностранных высококвалифицированных специалистов положительно влияет на улучшение делового климата в России. Так, в первом полугодии 2011 года в экономику России поступило $39,5 млрд иностранных инвестиций; из них объем поступивших прямых иностранных инвестиций составил $27,2 млрд, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В связи с этим принято решение высококвалифицированным иностранным специалистам и членам их семей оформлять многократные рабочие визы. Соответствующее постановление правительства РФ от 5 сентября 2011 года опубликовано на сайте «правительство.рф». Согласно данному документу, виза оформляется на срок действия трудового (гражданско-правового) договора, но не более чем на 3 года. В дальнейшем ее можно продлевать на тот же период.
Поправки в правила выдачи виз иностранным гражданам связаны с изменением законодательства – в связи с принятием федерального закона от 20 марта 2011 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Для специалистов, въезжающих в страну по приглашению, многократные визы оформляет российское диппредставительство или консульство, уже работающим в России – территориальные органы миграционной службы по месту их пребывания.
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