www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.91 р. 100 JPY: 60.36 р.
EUR: 76.68 р. 10 CNY: 97.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
АТР
Распечатать

Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"

13 Августа 2018, 09:11 | Дальний Восток

"Мудрый удав" Владимир Путин в августе прорвал намечающуюся полную блокаду страны по плану США

Ту самую блокаду, о которой мечтал конрт-адмирал Альфред Мэхэн. Суть стратегии «Анаконды» заключается в блокировании торговых сообщений. Каждая земля представляет собой остров в море. Контроль над береговой линией позволяет окружить противника и лишить его возможности развиваться, торгуя с другими странами. Связной Мировой закулисы Генри Киссенджер называет такой план "Звенья цепи". Подобно змее анаконде нужно взять врага в кольцо и постепенно сжимать - удушая.

Контроль над Гибралтаром, Суэцким каналом, Японским морем, Персидским заливом позволил США взять весь континент в кольцо. Продвигаясь шаг за шагом, они наращивали давление: Пакистан, Афганистан, Узбекистан, Казахстан - по направлению в глубь Средней Азии; Ирак, Грузия, Сирия - по направлению к нашему Северному Кавказу. К счастью, Чеченскую республику, Абхазию, Южную Осетию мы отстояли.

После событий 08.08.08 г. Госсекретарь Кондолиза Райс сокрушалась только об одном - "Мы никогда не простим вам Кармадонского ущелья".

Ущелье ведет прямиком к солнечному городу Сочи и Олимпиаде-2014. Безопасность соревнований обеспечили наши военные на границах Абхазии с Грузией.

И вот Владимир Владимирович решается на очередную дерзость. Он даёт поручение на строительство портов в обход прибалтийский республик. А через время распоряжается перевести все расчеты в морских портах в рубли. Целых два с половиной года потребовалось, чтобы исполнить поручение.

Год назад вышла курьезная ситуация, когда Президент допытывал замминистра Экономичсекого развития Андрея Иванова по вопросу 1,5 годовой задержки. Не получив внятного ответа о сроках. Сошлись на 1 января 2018 г. Но только огромнейшая поддержка на выборах 18 марта смогла продавить принятие закона. И вот теперь в августе 2018 года принят закон о расчетах в рублях во всех морских портах нашей страны. Закон здесь. Событие колоссальной важности.

Открытие в Калининграде и Владивостоке "офшорных зон" для привлечения иностранных инвесторов совместно с законом о переводе расчетов в рубли полностью разрывает Анаконду на части. Все усилия по созданию Межморья от Польши до Украины неэффективны. Путин нашел новые пути, новые береговые линии - разорвав "Звенья цепи" на большие, но никому не нужные части.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Средняя Азия  план  грузия  США  северный кавказ  офшор  Абхазия  киссенджер  трамп  суэцкий канал  Персидский залив  афганистан  Казахстан  президент  ирак  анаконда  Сирия  санкции  Чеченя  торговля 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним09:30, 13.08.2018#

    Вах, а хто это на фото????

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru