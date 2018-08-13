Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
"Мудрый удав" Владимир Путин в августе прорвал намечающуюся полную блокаду страны по плану США
Ту самую блокаду, о которой мечтал конрт-адмирал Альфред Мэхэн. Суть стратегии «Анаконды» заключается в блокировании торговых сообщений. Каждая земля представляет собой остров в море. Контроль над береговой линией позволяет окружить противника и лишить его возможности развиваться, торгуя с другими странами. Связной Мировой закулисы Генри Киссенджер называет такой план "Звенья цепи". Подобно змее анаконде нужно взять врага в кольцо и постепенно сжимать - удушая.
Контроль над Гибралтаром, Суэцким каналом, Японским морем, Персидским заливом позволил США взять весь континент в кольцо. Продвигаясь шаг за шагом, они наращивали давление: Пакистан, Афганистан, Узбекистан, Казахстан - по направлению в глубь Средней Азии; Ирак, Грузия, Сирия - по направлению к нашему Северному Кавказу. К счастью, Чеченскую республику, Абхазию, Южную Осетию мы отстояли.
После событий 08.08.08 г. Госсекретарь Кондолиза Райс сокрушалась только об одном - "Мы никогда не простим вам Кармадонского ущелья".
Ущелье ведет прямиком к солнечному городу Сочи и Олимпиаде-2014. Безопасность соревнований обеспечили наши военные на границах Абхазии с Грузией.
И вот Владимир Владимирович решается на очередную дерзость. Он даёт поручение на строительство портов в обход прибалтийский республик. А через время распоряжается перевести все расчеты в морских портах в рубли. Целых два с половиной года потребовалось, чтобы исполнить поручение.
Год назад вышла курьезная ситуация, когда Президент допытывал замминистра Экономичсекого развития Андрея Иванова по вопросу 1,5 годовой задержки. Не получив внятного ответа о сроках. Сошлись на 1 января 2018 г. Но только огромнейшая поддержка на выборах 18 марта смогла продавить принятие закона. И вот теперь в августе 2018 года принят закон о расчетах в рублях во всех морских портах нашей страны. Закон здесь. Событие колоссальной важности.
Открытие в Калининграде и Владивостоке "офшорных зон" для привлечения иностранных инвесторов совместно с законом о переводе расчетов в рубли полностью разрывает Анаконду на части. Все усилия по созданию Межморья от Польши до Украины неэффективны. Путин нашел новые пути, новые береговые линии - разорвав "Звенья цепи" на большие, но никому не нужные части.
Новости тематики
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Проблемы Корейского полуострова смогут решить только сами корейцы
- Южнокорейская провинция Кёнги укрепляет связи с Дальним Востоком России
- Во Владивостоке чествуют Ким Чен Ира
- В Приморье опровергли слова российского посла в КНДР
- Южная Корея задумалась о создании собственной ядерной бомбы
- Китай предлагает России помощь в избавлении от бедности
- Американский президент плывет пугать лидера КНДР под боком у Приморья
- Вдоль берегов Приморья вновь пролетел сюрприз от Ким Чен Ына
Новости раздела
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- На Сахалине стартовал финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
Вах, а хто это на фото????