Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"

"Мудрый удав" Владимир Путин в августе прорвал намечающуюся полную блокаду страны по плану США

Ту самую блокаду, о которой мечтал конрт-адмирал Альфред Мэхэн. Суть стратегии «Анаконды» заключается в блокировании торговых сообщений. Каждая земля представляет собой остров в море. Контроль над береговой линией позволяет окружить противника и лишить его возможности развиваться, торгуя с другими странами. Связной Мировой закулисы Генри Киссенджер называет такой план "Звенья цепи". Подобно змее анаконде нужно взять врага в кольцо и постепенно сжимать - удушая.

Контроль над Гибралтаром, Суэцким каналом, Японским морем, Персидским заливом позволил США взять весь континент в кольцо. Продвигаясь шаг за шагом, они наращивали давление: Пакистан, Афганистан, Узбекистан, Казахстан - по направлению в глубь Средней Азии; Ирак, Грузия, Сирия - по направлению к нашему Северному Кавказу. К счастью, Чеченскую республику, Абхазию, Южную Осетию мы отстояли.

После событий 08.08.08 г. Госсекретарь Кондолиза Райс сокрушалась только об одном - "Мы никогда не простим вам Кармадонского ущелья".

Ущелье ведет прямиком к солнечному городу Сочи и Олимпиаде-2014. Безопасность соревнований обеспечили наши военные на границах Абхазии с Грузией.

И вот Владимир Владимирович решается на очередную дерзость. Он даёт поручение на строительство портов в обход прибалтийский республик. А через время распоряжается перевести все расчеты в морских портах в рубли. Целых два с половиной года потребовалось, чтобы исполнить поручение.

Год назад вышла курьезная ситуация, когда Президент допытывал замминистра Экономичсекого развития Андрея Иванова по вопросу 1,5 годовой задержки. Не получив внятного ответа о сроках. Сошлись на 1 января 2018 г. Но только огромнейшая поддержка на выборах 18 марта смогла продавить принятие закона. И вот теперь в августе 2018 года принят закон о расчетах в рублях во всех морских портах нашей страны. Закон здесь. Событие колоссальной важности.

Открытие в Калининграде и Владивостоке "офшорных зон" для привлечения иностранных инвесторов совместно с законом о переводе расчетов в рубли полностью разрывает Анаконду на части. Все усилия по созданию Межморья от Польши до Украины неэффективны. Путин нашел новые пути, новые береговые линии - разорвав "Звенья цепи" на большие, но никому не нужные части.