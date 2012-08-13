Голливудская актриса Дженнифер Энистон готовится вновь выйти замуж

13 августа, ZRPRESS. Известная американская актриса Дженнифер Энистон готовится к свадьбе с актером, сценаристом и режиссером Джастином Теру, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Джастин Теру восхитительно отметил день рождения в пятницу, получив неожиданный подарок от своей подруги Дженнифер Энистон, которая согласилась выйти за него замуж", - рассказал представитель актера.

Как отмечает агентство, 41-летний Теру и 43-летняя Энистон встречаются уже больше года.

Дженнифер Энистон прославилась благодаря роли Рэйчел Грин в телесериале "Друзья", за которую она была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус". Самой успешной для нее является роль в вышедшей в 2003 году ленте "Брюс всемогущий".

Актриса вышла замуж за актера Брэда Питта в 2000 году. Спустя пять лет они расстались. СМИ называли причинами развода роман Питта с актрисой Анджелиной Джоли.