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Минздрав Сахалина привлекает персонал
Министерством здравоохранения Сахалинской области предпринимаются существенные меры по привлечению и сохранению медицинского персонала.
На сайте минздрава области в разделе «Кадры» открыт подраздел «Потребность в кадрах по учреждениям здравоохранения области», который ежемесячно корректируется. Представители министерства и учреждений здравоохранения выезжают на распределение в дальневосточные медицинские вузы с целью привлечения на работу молодых специалистов.
В марте 2010 года принят закон Сахалинской области «О денежных пособиях молодым специалистам, прибывшим на работу в областные государственные и муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения». В соответствии с ним молодым специалистам, получившим высшее профессиональное образование, устанавливается денежное пособие в размере 200,0 тыс. рублей, а получившим среднее профессиональное образование – 150,0 тыс. рублей. Специалистам, прибывшим на работу в сельскую местность, размер пособия увеличивается на коэффициент 1,25.
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