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В Приморье покажут уникальный проект "Танцуй, твори, люби!"
С 16 по 23 июля во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Хабаровске пройдет американо-российский проект «Танцуй, твори, люби!», в котором примет участие коллектив инклюзивного танца REVolutions Dance, основанный ветераном ВМС США, инвалидом-колясочником Дуэйном Шёнеманом, сообщает деловая «Золотой Рог».
Проект «Танцуй, твори, люби!» проводится Генеральным консульством США и Дальневосточной межрегиональной организацией инвалидов «Ковчег» при содействии государственных и некоммерческих организаций Приморского и Хабаровского края. Он будет состоять из серии показательных выступлений (гала-концертов) американских и российских мастеров инклюзивной хореографии, а также мастер-классов, которые Дуэйн Шёнеман и его коллектив проведут для людей с ограниченными возможностями, их родственников и друзей.
Дуэйн Шёнеман оказался прикован к инвалидному креслу более 20 лет назад. Тяжелое испытание не только не сломило его, но и дало новый стимул к жизни. «Именно с этого случая передо мной открылся путь творчества, путь добра», - рассказывал он в одном из интервью. По свидетельствам СМИ, концерты и мастер-классы этого коллектива «поражают воображение» и «становятся сенсацией».
REVolutions Dance, созданный Шёнеманом в 2005 году, объединяет профессиональных танцоров и специалистов, которые работают с людьми вне зависимости от их возраста и ограничений - инвалидов-колясочников, детей с аутизмом, слабовидящих и незрячих.
«Наша цель - продвижение идеи совместного творчества людей с ограниченными возможностями и здоровых людей, - рассказывает Дуэйн Шёнеман. - На наших хореографических сессиях люди учатся узнавать, поддерживать, творить и любить друг друга».
«Миссия REVolutions Dance – это и продвижение идеи о том, что инвалиды могут совершать великие дела и достойны уважения общества, - говорит консул по вопросами культуры, печати и образования Дэррен Тис. - Бывший президент США Франклин Рузвельт провел большую часть своей взрослой жизни в инвалидном кресле, но сумел вывести свою страну из тяжелейшего экономического кризиса и привести ее к победе во Второй мировой войне".
Планируемая программа
Владивосток
16 июля, воскресенье
12-14.00 - Флеш моб на Набережной цесаревича (подробности – в ДМОИ «Ковчег»)
16.00 – 18.00 - Мастер класс в клубе «Танго Хауз» (ул. Мордовцева, 3)
17 июля, понедельник
10.00 – 13.30 - Круглый стол по инклюзивной хореографии (ул. Бородинская 14, 1 этаж, конференц-зал)
19.00 – 21.00 – Гала-концерт в театре им. Горького
Артем
18 июля, вторник
12.00 – 14.00 – мастер-класс в КГОБУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Артема» (г. Артем, ул. Кирова, 77).
19.00 – 21.00 – концерт инклюзивного танца (там же).
Уссурийск
19 июля, среда
12.00 – Мастер-класс в Уссурийском реабилитационном центре для лиц с умственной отсталостью (Уссурийск, ул. Нагорная, 24)
19.00 - 21.00 – концерт инклюзивного танца (там же)
Хабаровск
22 июля, суббота
17.00 – 18.30 Флеш моб в Хабаровском краевом парке им. Муравьева-Амурского (ул. Шевченко)
23 июля, воскресенье
11:30 -12:30 – Мастер-класс в Городском Дворце культуры г. Хабаровска (ул. Ленина, 85)
12:45-13:30 – Пресс-конференция (там же)
16:30 – 18:00 – гала-концерт (Там же)
24 июля, понедельник
11:00 – 12:00 – мастер-класс и концерт в «Хабаровском доме-интернате для престарелых и инвалидов №2» (Автобусный переулок, 1)
13:00 – 14:00 – мастер-класс в КГБУ «Хабаровском центр социальной реабилитации инвалидов» (ул. Индустриальная, 2В).
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