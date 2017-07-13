В России появится новая профессия, актуальная для Приморья

В российских вузах появится специальность «Управление предприятиями территорий опережающего развития», сообщили деловой газете «Золотой Рог» в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Соответствующая программа разработана Государственным университетом управления (г. Москва) и Дальневосточным федеральным университетом.

Сегодня в Дальневосточном регионе действуют 11 предприятий в рамках 17 территорий опережающего развития, еще 34 проекта строятся. Всего же инвесторами подано почти 300 заявок. Как отметили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, через несколько лет эти проекты потребуют более 45 тысяч специалистов.