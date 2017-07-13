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В России появится новая профессия, актуальная для Приморья
13 Июля 2017, 10:24 | Дальний Восток
В российских вузах появится специальность «Управление предприятиями территорий опережающего развития», сообщили деловой газете «Золотой Рог» в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Соответствующая программа разработана Государственным университетом управления (г. Москва) и Дальневосточным федеральным университетом.
Сегодня в Дальневосточном регионе действуют 11 предприятий в рамках 17 территорий опережающего развития, еще 34 проекта строятся. Всего же инвесторами подано почти 300 заявок. Как отметили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, через несколько лет эти проекты потребуют более 45 тысяч специалистов.
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Теги: специальность гуу университет образование тор ДВФУ вуз
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