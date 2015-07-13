На Камчатке отменено массовое восхождение на Авачинский вулкан

Неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались на полуострове в июне-начале июля, внесли коррективы в программу проведения Дня вулкана на Камчатке, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Из-за сложной снежно-ледовой обстановки на Авачинском вулкане проведение праздника у подножья исполина решено отменить. Весь конус находится в снегу, это представляет большую опасность. Кроме того, за ночь снег замерзает и становится жёстким, подниматься по нему можно только со специальным оборудованием.

У подножья Козельского вулкана праздник состоится, как и было намечено, 18-19 июля.

Напомним, с 2010 года День вулкана является официальным государственным праздником Камчатского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.