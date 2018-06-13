Праздник национальной идентичности

В эти дни Приморский край вместе со всей страной отмечает главный государственный праздник – День России. В регионе состоялось множество торжественных и праздничных мероприятий, призванных подчеркнуть единство российского народа и многообразие его культуры.

В 2018 году в честь Дня России жители страны получили «мини-каникулы»: согласно постановлению правительства РФ, выходные продлились с 10 по 12 июня, а предшествующая им суббота 9 июня стала сокращенным рабочим днем.

По традиции, города и райцентры Приморья подготовили масштабную праздничную программу. Во Владивостоке местом проведения праздничных мероприятий была выбрана площадка амфитеатра Спортивной гавани. Здесь предполагалось провести выступления различных творческих коллективов и солистов, показательные выступления десантно-штурмового батальона морской пехоты и флешмоб «Российский триколор». Кроме того, на Спортивной набережной прошла выставка российской военной техники.

Для маленьких жителей столицы Приморья работали тематические локальные площадки «Дети своей страны» (аква-грим, михенди, мастер-класс по плетению кос, роспись деревянных ложек в технике хохлома), а также прошли показательные выступления мастеров бального танца. Гостей праздника, помимо большого концерта, ждали конкурсы, подарки и бесплатные мастер-классы: детей и взрослых учили плести венки, делать игрушки, расписывать фигурки из глины. Кроме того, всем желающим предложили принять участие в тематической викторине, победителей которой ждут подарки.

Праздничные мероприятия в честь Дня России прошли и в других муниципалитетах Приморья. В Находке центром праздничных мероприятий, посвященных Дню России, стала площадь перед муниципальным Центром культуры. А жители Уссурийска смогли посмотреть концерт творческих коллективов города на территории МЦКД «Горизонт». Кроме того, концертную программу «Россия – великая наша Держава» для горожан подготовили и творческие коллективы ДК «Дружба». Также 12 июня развлекательные мероприятия, посвященные празднику День России, организованы во всех микрорайонах города и домах культуры в селах Борисовка, Каменушка, Корсаковка и в поселке Тимирязевском.

Добавим, что еще 6 июня во Владивостоке состоялось торжественное собрание, посвященное Дню России. Участие в нем приняли представители исполнительной и законодательной власти края, силовых структур, общественные деятели и почетные граждане, духовенство.

Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО в торжественной обстановке вручил государственные награды нескольким жителям Приморья. Обращаясь к участникам собрания, глава региона отметил, что День России – один из самых молодых праздников в новейшей отечественной истории, который символизирует становление и развитие страны как демократического правового государства.

Также Андрей Тарасенко добавил, что Приморский край, который в этом году отметит свое 80-летие, во все времена являлся надежной опорой России, ее сердцем и форпостом на Тихом океане, а приморцы вносят достойный вклад в развитие региона и всей страны.

Досье "Золотого Рога": День России - главный праздник нашей страны, ознаменовавший начало новейшей истории и государства Российская Федерация. Именно в этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. В 1994 году указом тогдашнего президента РФ Бориса ЕЛЬЦИНА день 12 июня – День принятия декларации о государственном суверенитете – был объявлен государственным праздником. Неофициально многие именовали его «днем независимости». Новое название праздника – «День России» - закрепилось в 2002 году, после принятия нового Трудового кодекса РФ.

На фото: День России в Приморье традиционно отмечают с размахом.

Фото Александра САЛКОВА.