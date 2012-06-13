Угрозы из космоса заслуживают пристального внимания

Угрозы, исходящие из космоса, заслуживают пристального внимания мирового сообщества, - заявил секретарь Совбеза Николай ПАТРУШЕВ журналистам в Петербурге. По его словам, опасность представляют не только астероиды и метеоры, но и загрязнение околоземной орбиты, сообщает РСН.

«Понимаете, на самом деле это происходит постоянно (приближение к Земле астероидов, метеоров). И те, кто занимается космосом, это знают», - сказал Патрушев. Он пояснил, что в ближайшее время опасность нам не угрожает, но через некоторое время она станет реальностью.

В связи с этим Патрушев призвал мировое сообщество заранее готовиться к космической угрозе. «Варианты устранения существуют. Они реальны. Если работать над их совершенствованием, это не будет накладно для какой-либо одной страны и станет реально осуществимо», - отметил он.

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