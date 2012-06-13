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Заочное обучение отменяется
У работающих россиян практически не остается стимулов к получению высшего образования. Выучиться экстерном или заочно на философа, психолога или политолога скоро будет нельзя. Эти и другие нововведения готовит Минобрнауки – как водится, аккурат к началу приемной кампании в вузах, сообщают «Новости образования».
По мнению научного руководителя Института проблем образовательной политики Александр АДАМСКИЙ, указанное нововведение вряд ли направлено на то, чтобы сократить число гуманитариев, которых в стране и так хватает и которые на производстве не нужны. По его словам, не поступить сегодня в вуз вообще сложнее, чем поступить. Потому что количество бюджетных мест в вузах с очной формой обучения сегодня больше, чем число выпускников школ.
Другой вопрос в том, каково качество обучения в этих вузах и каковы навыки тех выпускников, которые учились заочно. «Заочники – не то что недоспециалисты. Они далеко не специалисты», – отметил Александр Адамский. По его словам, нововведения, предложенные министерством, коснутся всех. Просто началось все с гуманитариев, которых сегодня переизбыток (в отличие от инженеров).
В то же время требования к кадрам инженерных специальностей в ближайшее время будут многократно повышаться: это связано и со вступлением в ВТО, и с переоснащением технологического парка.
«Золотой Рог».
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