Заповедное море

Удивительное по цвету, чистоте и прозрачности море, живописные укромные пляжи, потрясающие ландшафты, завораживающие природные явления, невероятное богатство животного и растительного мира – все это включает в себя Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник – гордость региона. Он является единственным в стране настоящим морским заповедником, свыше 98% площади которого – акватория. А более 5000 видов растений и животных – далеко не окончательное число его «обитателей».

Созданный в 1978 году с целью сохранения уникальных природных комплексов залива Петра Великого – самой южной, наиболее тепловодной и богатой по биологическому разнообразию прибрежной морской акватории России, – он занимает 64311,6 гектара, или около 10% территории залива (для сравнения, он с лихвой превосходит по размерам такие государства, как Мальта или Лихтенштейн).

На островах, занимающих 1,5% площади заповедника, можно увидеть скалы, песчаные и галечные пляжи, намывные косы, леса с субтропическими элементами, болота, ручьи и пресные озера. Здесь находится более 1800 видов наземных животных и растений и около 1200 видов пресноводных водорослей. Для некоторых из них – например, островного сверчка или желтоклювой цапли – заповедник является единственным местом обитания в России. Особо тщательно охраняются тюлени ларга: их лежбища насчитывают около 2000 особей.

В разное время вблизи границ Морского заповедника были учреждены интереснейшие памятники природы – Голубиный утес, Сопка Сюдари, Лагуна Огородная, острова Карамзина и Верховского… От одного только взгляда на них захватывает дух и хочется раствориться в этих сказочных пейзажах. Немало здесь и археологических памятников, относящихся к разным историческим периодам, а также военно-исторических: когда-то в заповедной зоне находилось пять береговых артиллерийских батарей Тихоокеанского флота.

В водах заповедника обитают тысячи видов животных и растений. Дальневосточный трепанг, камчатский краб, приморский гребешок, осьминог Дофлейна (один из самых крупных в мировой фауне), рапана Томаса, японский рак-богомол… – эти и другие виды беспозвоночных относятся к числу особо охраняемых. Ихтиофауна включает около 200 видов различных морских рыб: от известных всем трески и корюшки до рыбы-луны, тунца, морского петуха и даже летучих рыб. Встречаются и акулы – катран, сельдевая, а порой и акула-молот. В воды заповедника ежегодно заходят киты Минке, большая и черная касатки, а также несколько видов дельфинов.

Перечень птиц насчитывает более 390 видов, из которых 80 включены в Международную и Российскую Красные книги. Здесь расположены самые крупные в мире гнездовья чернохвостой чайки и уссурийского баклана. Очень выразительную группу представляют собой хищники: белоплечий и белохвостый орланы, сокол сапсан и беркут, коршун и ястреб, филин и несколько видов сов. Из экзотических непременно стоит отметить белоспинного альбатроса и фрегата, розового фламинго и ибисов.

Побывать на Дальнем Востоке и не уделить внимание этому своеобразному национальному парку – непростительное упущение. Особенно летом, когда буйство красок, щедрость солнца и потрясающие возможности для дайвинга делают посещение этой природной жемчужины настоящим подарком судьбы.