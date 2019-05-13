Кураторы Дальнего Востока полностью провалили программу развития региона

Такого количества нищих, как в ДФО нет нигде в стране

Как сообщает Примкрайстат, доходы ниже прожиточного минимума сегодня выявлены официально у 13,9 процента жителей края. Однако и многих бедных приморцев фактически можно отнести к нищим, так как прожиточный минимум, определенный для края еще прошлой администрацией края, выглядит просто издевательским.

Известно, что в среднем по России этот показатель равен 12,9 процента. Больше нищих, чем в Приморье, живет в шести регионах Дальнего Востока. Так, в Еврейской АО за чертой бедности находится 24,6 процента населения, в Забайкальском крае – 21 процент, в Республике Саха (Якутия) – 19 процентов. В Республике Бурятия доходы ниже прожиточного минимума у 17,9 процента населения, на Камчатке этот показатель равен 16,5 процента, а в Амурской области – 15,1 процента.

Меньше всего нищих среди регионов Дальнего Востока живет в Чукотском автономном округе – 9,5 процента, на Сахалине – 9,6 процента. В Магаданской области за чертой бедности 11,3 процента населения, в Хабаровском крае – 12 процентов.

Увы, подавляющее число проектов в рамках ТОРов и Свободного порта оказались просто дутыми и существуют только на бумаге. Никакого толку и от программы «дальневосточный гектар».