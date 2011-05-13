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Журналисты Дальнего Востока отпраздновали 50-летний юбилей журналистского образования
В офисе Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» состоялось заседание круглого стола, посвященное 50-летию журналистского образования на Дальнем Востоке. Отпраздновать полувековой юбилей собрались известные журналисты Приморья и центральной России, окончившие журфак Дальневосточного государственного университета (ныне - ДВФУ): Андрей Островский, Владимир Ощенко, Дмитрий Мотовилов, а также руководители и сотрудники двух факультетов Института массовых коммуникаций ДВФУ: директор Валерий Бакшин, декан журфака Лариса Распутная, декан факультета издательского бизнеса и редактирования Татьяна Прудкогляд, замдиректора ИМК Татьяна Телицына, Нина Шульгина и другие.
С приветственным словом от имени исполнительного директора Правления Фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова к присутствующим обратился директор Дальневосточного филиала, президент Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Александр Зубрицкий. В своей речи он отметил, что ответственная работа российских журналистов имеет большое значение для реализации уставных задач Фонда: именно журналисты, зачастую развенчая стереотипы, способствуют поддержанию интереса к России за рубежом и позволяют иностранцам черпать новые знания о нашей стране. Кроме того, спикер подчеркнул, что наши соотечественники за рубежом, стремясь сохранить ощущение корней, в первую очередь создают СМИ. «Большая честь принимать у себя лучших журналистов Тихоокеанской России», – заявил Александр Зубрицкий.
Работа круглого стола продолжилась выступлением мэтров журналистики. Они дискутировали о реформе образовательной системы и, в частности, реструктуризации институтов и кафедр ДВФУ. Задав тон разговора, директор филиала ВГТРК "ГТРК "Владивосток", директор Института массовых коммуникации ДВФУ, кандидат филологических наук. профессор Валерий Бакшин изложил свою точку зрения на изменения в образовательных программах:
- В течение года нам предстоит подготовить новые образовательные стандарты – статус федерального университета это позволяет. Кроме того, мы хотим подготовить и новый стандарт по магистратуре, сделать ее более практикориентированной, - сказал Валерий Бакшин.
Почетным гостем круглого стола стал президент редакции газеты «Известия» Владимир Мамонтов, выпускник журфака ДВГУ 1975 года. Владимир Константинович поделился мнением о новациях в современном образовании:
- Руководство нашей страны сегодня говорит, что Европа – это расстояние от Лиссабона до Владивостока. Во многом реформы постсоветского пространства, в том числе, и в образовании, связаны с тем, что глобальный тренд таков: мы не собираемся жить в конфронтации с Европой и Азией, мы собираемся создать новое евразийское пространство. При этом ждать, что Европа и Азия перестроятся под наши стандарты, нельзя – хотя бы потому, что в целом ряде направлений, в научной, общественной жизни, экономике, многие из наших соседей ушли вперед. Хорошо или плохо у них устроены школы, где они готовят новых специалистов, - можно спорить. Но все-таки, проводя реформы, в том числе и в образовании, мы ориентируемся на глобальные стандарты. Жизнь идет вперед, и реформы, безусловно, нужны. Невозможно решить новые задачи, которые стоят перед системой образования, без того, чтобы что-то не реформировать. Но при проведении реформ надо сохранять все, что было накоплено, это очень важно. Не стоить совсем забывать советскую школу – хотя бы для преемственности. И реформы стоит проводить мирно, спокойно, без необдуманных резких движений – я бы назвал это консервативной модернизацией.
Заседание длилось более двух часов. Все участники встречи получили на память юбилейные подарки Института массовых коммуникаций ДВФУ, а также брошюру «Лица Русского мира» и второй номер Дальневосточной вкладки в журнал «РусскийМир.ru».
Елена Савельева, Юлия Басацкая
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