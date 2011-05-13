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Составлен список лучших городов для отдыха холостяков
Редакторы сайта для мужчин AskMen.com составили список лучших городов для отдыха холостяков. При составлении списка учитывалось множество различных факторов, которые влияют на выбор места отдыха неженатых мужчин.
Например, стоимость пинты пива или наличие такси, погода и питание. Доминируют также такие аспекты как спорт, ночная жизнь и свободная любовь.
Всего было отобрано 29 городов по всему миру, в десятку входят Нью-Йорк, Лондон, Сеул, Париж, Мельбурн, Бангкок, Лас-Вегас.
Рай для холостяков - Бангкок - попал в десятку лучших городов для мужчин
В столицу Таиланда едут, чтобы отдохнуть в обществе девушек
Самая привлекательная для мужчин «ночная жизнь» в Тель-Авиве, Берлине и Амстердаме.
Барселона, Майями и Монтевидео (Уругвай) лучшие курорты с пляжным отдыхом.
Мужчины увлеченные спортивными состязаниями либо сами занимающиеся спортом , часто выезжают именно ради любимого хобби. «Yankee Stadium» в Нью-Йорке пользуется огромной популярностью у холостяков, затем Barcelona's Camp Nou, Estadio Azteca в Мехико and Wembley Stadium в Лондоне это все спортивные мекки.
Свободные молодые люди желающие отдохнуть в обществе девушек отправляются в Бангкок, Майями и Тель-Авив, эти города в голосовании мужчин на сайте набрали 9,47 из 10 баллов.
«Explorability» – возможность открыть новое место, один из важных факторов путешествия для холостяков. Молодые люди предпочитают: Танжер (Марокко), Пунта дел Эсте (Уругвай), Таллин (Эстония), Стамбул (Турция), пишет «Новый Регион – Таиланд».
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