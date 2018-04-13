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Сын главы Сахалина открывает свой бизнес в Приморье
Губернатор Олег Кожемяко: «У моего сына свой путь»
Губернатор Сахалина, в прошлом известный бизнесмен Олег Кожемяко, не хотел, чтобы его сын Никита стал политиком, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Губернатор ждет от него успеха в организации собственного бизнеса. Об этом Олег Кожемяко сообщил, отвечая на вопрос газеты.
«У него (Никиты Олеговича. – Прим. ред.) сейчас свой путь. Он сейчас в Приморье свое дело организовывает. Сына, слава богу, в политике я не вижу. Хватает одного Кожемяко. Условия стартовые у него, конечно, лучше, чем были у нас. Но и задач больше. Мы ему, конечно, поможем с начальным капиталом», - сообщил губернатор.
Фото SahalinMedia.Ru.
Олег КЛИМЕНКО, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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