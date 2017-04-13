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Приморские женщины не хотят рожать
В семи дальневосточных регионах из девяти рождаемость превысила среднероссийский уровень; в список не вошли Приморье и Магадан, сообщает деловая газета «Золотой Рог». О свежей статистике Минвостокразвития на селекторном совещании с дальневосточными регионами рассказал замглавы министерства Сергей Качаев.
- Проектом Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года установлены целевые показатели рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости к 2020 году должен составить 1,95 и 2,05 к 2025 году. Мы видим, что в семи дальневосточных регионах уровень рождаемости выше среднероссийского, - сказал Качаев. Также он отметил, что регионы (кроме Сахалина) мало делают для улучшения демографической обстановки:
- Снижение уровня рождаемости в 2016 году показало, что действующие меры недостаточны. Однако сейчас в регионах, за редким исключением, нет дополнительных мер поддержки семей, - подчеркнул замминистра. Качаев отметил положительно только Сахалин, где при рождении второго ребенка из регионального бюджета предоставляется единовременно миллион рублей для первоначального взноса на приобретение жилья, а также возможно получение льготной ипотеки. Кроме того, в Сахалинской области предусмотрена единовременная выплата многодетным семьям, имеющим пять и более детей. Также в регионе семьи могут обратить за предоставлением специального арендного жилья.
Родившие второго ребенка до 35 лет россиянки получат не только материнский капитал, но и доплату в размере 250 тысяч рублей.
Молодые мамы, родившие до 35 лет, будут получать не только материнский капитал (выплата составляет 453 тысячи рублей. — Eg.Ru), но и доплату в размере 250 тысяч рублей. Причем доплату можно будет тратить на любые цели. Соответствующий законопроект вице-премьер Ольга Голодец поручила разработать Минтруду совместно с Минфином и Минэкономразвития. Доплата может появиться с 2018 года.
Как пишет Life.Ru, депутаты Госдумы выступили за предложение позволить родителям тратить маткапитал на покупку машины. Потратить выделенные средства можно будет только на отечественный автомобиль, продать который можно будет через три года.
В свою очередь, профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления Любовь Храпылина подчеркнула, что у программы материнского капитала есть еще одна слабая сторона — нестабильность.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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