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Из Пхеньяна приказано эвакуировать 600 000 человек
Лидер Северной Кореи только что отдал приказ, согласно которому 25% жителей столицы КНДР должны срочно покинуть Пхеньян. Это 600 000 человек, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Правительство КНДР, пишут информагентства, объясняет своё новое распоряжение «демографическим контролем», однако все понимают: это связано с тем, что напряженность в отношениях с Соединенными Штатами обострилась до крайней степени и есть ожидание настоящей войны. Газета "Золотой Рог" на днях писала о таком возможном развитии событий.
Известно, что Северная Корея располагает огромными подземными убежищами для большей части населения. Источники SuperStation95 в Пентагоне объяснили, что существующие на сегодня бомбоубежища Пхеньяна скорее всего не рассчитаны на нынешнеее население столицы КНДР. Оно составляет приблизительно 2,6 миллиона человек. Таким образом, 600 000 гражданам предложили на выезд, что вероятно, является частью планирования Северной Кореей военных действий.
Тех, кому срочно приказали покинуть Пхеньян, местные власти квалифицируют как «неблагонадежных» и «нежелательных». Эти люди в то или иное время нарушали те или иные законы, многие из «неблагонадежных» ранее были заключены в тюрьму. Естественно, в «неблагонадежных» и «нежелательных» попали все продавцы и смотрители запрещенных в КНДР южнокорейских фильмов, а так же лица, имеющие в Южной Корее родственников.
В любом случае, каким бы ни было официальное объяснение северокорейских властей, КНДР только что сделала явный военный шаг, эвакуировав значительную часть населения из своей столицы. Настоящий смысл этого действия должен очевиден любому рациональному человеку: грядет война.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним11:51, 13.04.2017#
смотри не обосрись когда в ответ на томагавки Ын начнёт япов с южанами долбить ядрёнбатоном, у Ына самый большой в мире подводный флот, хоть и устаревший но потопить эскадру с авианосцем сможет, амеры в Вьетнаме не одной войны не выиграли, обосрутся жидко они с Ыном
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Псевдоним12:21, 13.04.2017#
а тебе какое дело что там!?людоедский режим не лезет к другим, едрёнбатон сами сделали, а арабов не вышло а корейцы нищие смогли и только тронь их, нет же, надо тыкать в голодную злую собаку палкой, только у палки два конца, япам не привыкать жить в эпицентре ядерного взрыва, южан вообще не будет, но Владик рядом, что хреново, Корейские сопки в бинокль видно.
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Турыст12:31, 13.04.2017#
Очередная северо-корейская вонь на фоне голодающих рабов, весь смыл акции про ядреную бомбу-дайте пожрать и накормите нашу армию, а то вонять будем еще сильнее. В 41 году мы тоже считали себя неподимыми, но 3. 6 млн. солдат за 5 месяцев войны показали боеготовность ссалина и его маршалов поБеды.
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Пора красножопому Ыну почесать свою жирную щечку от амерзкий Тамогавк.