Из Пхеньяна приказано эвакуировать 600 000 человек

Лидер Северной Кореи только что отдал приказ, согласно которому 25% жителей столицы КНДР должны срочно покинуть Пхеньян. Это 600 000 человек, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Правительство КНДР, пишут информагентства, объясняет своё новое распоряжение «демографическим контролем», однако все понимают: это связано с тем, что напряженность в отношениях с Соединенными Штатами обострилась до крайней степени и есть ожидание настоящей войны. Газета "Золотой Рог" на днях писала о таком возможном развитии событий.

Известно, что Северная Корея располагает огромными подземными убежищами для большей части населения. Источники SuperStation95 в Пентагоне объяснили, что существующие на сегодня бомбоубежища Пхеньяна скорее всего не рассчитаны на нынешнеее население столицы КНДР. Оно составляет приблизительно 2,6 миллиона человек. Таким образом, 600 000 гражданам предложили на выезд, что вероятно, является частью планирования Северной Кореей военных действий.

Тех, кому срочно приказали покинуть Пхеньян, местные власти квалифицируют как «неблагонадежных» и «нежелательных». Эти люди в то или иное время нарушали те или иные законы, многие из «неблагонадежных» ранее были заключены в тюрьму. Естественно, в «неблагонадежных» и «нежелательных» попали все продавцы и смотрители запрещенных в КНДР южнокорейских фильмов, а так же лица, имеющие в Южной Корее родственников.

В любом случае, каким бы ни было официальное объяснение северокорейских властей, КНДР только что сделала явный военный шаг, эвакуировав значительную часть населения из своей столицы. Настоящий смысл этого действия должен очевиден любому рациональному человеку: грядет война.