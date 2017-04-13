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Железных дорог на Дальнем Востоке станет больше
На Дальнем Востоке до 2020 года появится 513,7 километра новых железнодорожных линий и дополнительных главных путей. Для этого ОАО «Российские железные дороги» предусмотрено 124,2 млрд рублей. Такие показатели заявлены в «дальневосточном разделе» государственной программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».
Как отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, особое внимание в программе будет уделено базовым транспортным артериям макрорегиона - Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожным магистралям.
«Эти магистрали обслуживают не только грузообразующие комплексы Дальнего Востока, но и обеспечивают транспортно-экономические связи самых разных регионов страны с дальневосточными морскими портами. Также они обеспечивают доступ к пунктам пропуска на границе с Монголией, Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой», – уточнил он.
Задача по развитию железнодорожных линий заложены в подпрограмму «Магистральный железнодорожный транспорт» Программы и подпрограммы «Железнодорожный транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)». Они предусматривают увеличение пропускной способности участков железнодорожной сети, формирование направлений железнодорожной сети с обращением поездов повышенного веса и нагрузкой на ось, модернизацию постоянных устройств и сооружений.
Напомним, госпрограмма «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» входит в перечень из 27 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока.
Благодаря заложенным в госпрограмме «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» мероприятиям транспортная подвижность населения на Дальнем Востоке возрастет в 1,5 раза к уровню 2012 года. Повышение пропускной способности опорной транспортной сети и рост доступности транспортных услуг непосредственно повлияют на темпы реализации комплексных инвестиционных проектов, а также на повышение качества жизни населения, что создаст необходимые условия для его закрепления и роста численности.
Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, на территории Дальневосточного федерального округа на 2017 - 2019 годы составляет 461,7 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 177,2 млрд. рублей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
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