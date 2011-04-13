Сейсмологи Камчатки опровергают прогнозы о землетрясении после 25 апреля

«Если вы ждете от сейсмологов предупреждения о возможном землетрясении за часы или сутки, или даже за неделю, должен огорчить: это невозможно. Такая проблема нигде в мире не решена. Удачные случаи краткосрочных прогнозов можно пересчитать по пальцам», - заявил в интервью «ДВ Капитал» Виктор ЧЕБРОВ, директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Катастрофическое землетрясение в Японии, его последствия – мощное цунами, а за ним и аварии на атомной станции в Фукусимо, вновь вывели на первый план тему сейсмичности дальневосточных территорий. Трясет Камчатку и Курилы, в опасной зоне находятся Сахалин, Магаданская область. Есть поводы для беспокойств и у приморцев, амурчан, жителей Хабаровского края.

20 марта сейсмические события магнитудой 4,8 учеными зарегистрированы в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки. Гипоцентр землетрясения находился в 160 км от Петропавловска, на глубине 40 км. А ранее, в ночь с субботы на воскресенье, у берегов полуострова также были зафиксированы толчки с магнитудой 4,6. В городе наблюдались сотрясения 2, максимум 3 балла (верхние этажи зданий, плохие грунты). Однако некоторые горожане в срочном порядке эвакуировались из своих квартир. Кто-то уезжал на дачи, кто-то к знакомым в частные дома. Даже привыкшие к подобным природным происшествиям камчадалы испытывали тревогу, если не сказать, панику.

Что означают эти события? И чем может аукнуться для Камчатки землетрясение разрушительной силы в соседней Японии, произошедшее 11 марта, когда на 2 метра сдвинулся с места остров Хонсю, а численность жертв цунами превысила 26 тысяч человек?

Эти и другие вопросы корреспондент газеты «Камчатский край» задал директору Камчатского филиала Геофизической службы РАН, председателю Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, кандидату технических наук Виктору ЧЕБРОВУ.

- Виктор Николаевич, какова вероятность того, что землетрясение в Японии может повлиять на сейсмические события на юге Камчатки?

- Все в мире взаимосвязано. Но после событий в Японии вовсе не обязательно должны последовать какие-то события на Камчатке.

- Взаимодействуете ли вы с японскими коллегами? И существовал ли в Японии прогноз случившегося землетрясения?

- Мы, безусловно, взаимодействуем. Их интересует наш район потому, что Камчатка и Япония находятся в сходных условиях, в зоне столкновения Евроазиатской и Тихоокеанской тектонических плит. Поэтому многие процессы имеют общие признаки. В настоящее время мы проводим совместные исследования в рамках соглашения о научном сотрудничестве по проекту «Геодинамика Дальнего Востока» между сообществом университетов Японии и институтами и Геофизической службой РАН. Прогнозам землетрясений в Японии уделяется много внимания начиная с 1960-1970-х годов. Там есть специализированные институты, которые занимаются поиском и изучением предвестников сильных землетрясений, прогнозированием сейсмических явлений.

- Получается, ни в 1995 году, когда случилось разрушительное землетрясение в Кобэ, ни на сей раз наука не помогла японцам?

- Прогноз землетрясений имеет множество аспектов: оценка опасности территории в целом, долгосрочный прогноз места и силы землетрясения с упреждением 3-5 лет и более, среднесрочный прогноз места и силы землетрясения с упреждением от месяцев до года, краткосрочный прогноз места и силы землетрясения с упреждением от часов-суток до месяца. Карта общего сейсмического районирования - это тоже прогноз, оценка потенциальной опасности. Такие долговременные оценки сейсмической опасности есть и у нас в России, и в Японии. Это дает возможность делать оценку, каких максимальных событий и насколько часто можно ожидать, давать рекомендации по строительству зданий и сооружений.

- Сработала ли в Японии система оповещения цунами, которое и принесло основные жертвы и разрушения?

- Сработала. У них прекрасная служба предупреждения о цунами. Кроме того, японская служба подстраховывается и международными центрами предупреждения о цунами. В частности, действует Тихоокеанский центр, который расположен на Гавайских островах, он отслеживает все происходящее в акватории Тихого океана. И мы от них получаем сигналы предупреждения о цунами, и японцы. И в данном случае японцы сработали своевременно.

- Откуда же столько жертв?

- Это уже связано с оперативностью и качеством эвакуационных мероприятий, с временем добегания волны до побережья и, скажем так, с временем убегания человека до безопасного места. По уровню развития службы в Японии предупреждение о происходящем сильном землетрясении и о возможности цунами они могут дать на 3-й минуте после того как землетрясение случилось. Волна цунами 11 марта шла к берегу менее 30 минут. Тем не менее многие успели убежать, уехать.

- А что происходит в недрах вокруг Камчатки после японского землетрясения?

- За время инструментальных наблюдений, т.е. с начала XX века, в Японии не было столь сильных землетрясений, как 11 марта этого года. Но они, вероятно, были в более глубоком прошлом. В этот раз освобождение столь колоссальной энергии не могло не оказать влияния и на нашу зону. Но каких-то особенностей в сейсмическом режиме за период, прошедший со времени японского землетрясения, мы пока не видим. Хотя в будущем этого исключить нельзя.

- Прогноз землетрясения на Камчатке силой до 9 баллов до 2012 года остается в силе?

- Прогноз, данный академиком Сергеем Федотовым, бывшим директором Института вулканологии, в данный момент советником Российской академии наук, по-прежнему актуален…

- Где находятся на Камчатке цунами опасные зоны?

- Цунами, опасное побережье Камчатки, – это весь восток, юг и юго-запад полуострова, до Усть-Большерецка. Петропавловск-Камчатский относительно защищен узким входом в бухту. Тем не менее в районе Завойко отмечены следы древних цунами, с высотой заплеска до 7 метров. В период сильного землетрясения камчатцам нежелательно оказаться на берегу в излюбленных местах отдыха - в районах Малой и Большой Лагерной. Эти территории были расселены по постановлениям ЦК КПСС и Совмина СССР как цунамиопасные зоны после цунами 1969 года, когда случилось Озерновское землетрясение, и после землетрясения в 1960 году в Чили. Население Усть-Камчатска тоже переехало в более безопасную зону. Часть населения и промышленности, конечно, осталась, но основная масса переселена.

- А что предпринимают в быту сами сейсмологи, зная о возможном сильном землетрясении?

- Каждый человек должен знать и помнить, что у нас возможно землетрясение подобной силы, как в Японии 11 марта. Закрепить мебель у себя дома должен каждый житель Камчатки. Всем необходимо иметь «тревожный» чемоданчик или рюкзачок. Не стоит спать под тяжелыми предметами, висящими на стене. На нашем сайте (www.emsd.ru/quakemanual.html) есть памятка, где все это изложено.

«Дальневосточный капитал», № 4

(Полную версию интервью можно прочесть в журнале, который поступил в киоски Владивостока).