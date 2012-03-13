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Модные тенденции весны-2012: тотально белый и много денима
Трудно поверить, но весна наступила! Даже если учесть, что в наших широтах говорить о легкой одежде еще очень и очень рано, полезно знать свежие тенденции заранее, не так ли?
Стилисты, кстати, призывают уже сейчас «поженить» модные тенденции весны и лета 2012-го с имеющимся зимним гардеробом. Надо признать, идея не самая плохая. Почему бы не разнообразить в конце зимы надоевшие за целый сезон вещи следующими свежими моментами.
«Цветовые блоки»
Для того чтобы выглядеть в этом сезоне стильно и модно, можно воспользоваться довольно простым способом – использовать в одежде «цветовые блоки». Цветовые блоки (color blocking) - сочетание двух, трех и более цветов в одной вещи или одном наряде, при этом эти оттенки могут, на первый взгляд, показаться не сочетаемыми. Тенденция пришла на смену классическим принципам «пусть яркая деталь будет только одна» и «не более трех цветов в одном ансамбле». Эти правила никто не отменял, но теперь у нас есть альтернатива.
В этом году в моде останутся коралловый, оранжевый, ярко-синий цвета, которые можно смягчить блоками кремового, серого, бежевого, персикового, коричневого и других оттенков. И хотя, чтобы соответствовать тренду, желательно выбирать именно яркие цвета, нейтральные оттенки также не помешают. Модно сочетать в блоках армейский зеленый, серый и цвет хаки.
Но, отдав предпочтение ярким цветам, несложно и ошибиться. А чтобы избежать ошибок, необходимо придерживаться таких правил:
1. В одежде должны присутствовать контрастные слои одежды.
2. Чтобы не превратиться в кубик Рубика, желательно остановиться на двух-трех цветах. Два оттенка выглядят и изысканно, и консервативно.
3. Можно комбинировать самые необычные цвета (фиолетовый с оранжевым или розовый с красным).
4. В выборе цветов необходимо не выйти на траекторию клоуна. Если уж выбор пал на два контрастных цвета, то третий должен быть в тональности к одному из них.
5. Простота является залогом успеха. Сочетая неожиданные цвета, надо позаботиться, чтобы покрой одежды был максимально простым, а аксессуары – не слишком броскими.
Не решаетесь на сочетание ярких цветов в одежде? Можно ограничиться только аксессуарами.
Освоить: Самый простой способ поместить данный тренд в свой гардероб - это начать с яркой обуви и сумки.
Тотально белый
Самый утонченный образ в новом сезоне - тотальный белый. Для чистюль и поклонниц чистых простых линий, для любительниц минимализма пробил час. Впрочем, яркие детали в виде сумочек или туфель не отменяли.
Белый цвет является модным уже более пяти лет, но приобретает новое звучание. В этом году все элементы ансамбля должны быть белыми, вплоть до аксессуаров. Чтобы образ не был скучен и слишком прост, необходимо выбирать одежду сложного кроя, ассиметричную. Также можно, использовать драпировки, кружева, прозрачные шифоновые ткани. Помимо воздушных белых платьев мини и макси, в моде также футляры. Белыми также могут быть жакеты, пиджаки, брюки, юбки, обувь. Что же касается фасонов, они могут быть абсолютно разнообразными.
Известные модельеры также посчитали, что красиво и актуально на фоне белого цвета будут смотреться пастельные тона, бежевые и травяной – зеленый. Ведь белый сочетается абсолютно с любым цветом.
Освоить: Пожалуй, для начала стоит приучить себя к аккуратности...
Много денима
Вот уже много лет джинсы не выходят из моды. Из сезона в сезон, со сменой тенденций меняются лишь фасоны и ткани. Нынче следует выбирать джинсы из денима. Продольная нить в дениме (грубая, плотная ткань саржевого плетения) окрашена, а поперечная нет. Из-за этого изнаночная сторона джинсов всегда светло-сине-серая. В деним часто добавляют эластан. Такие джинсы - наиболее практичный и долговечный вариант, что называется, «на каждый день». Они не теряют форму, не вытягиваются на коленях. Цена джинсов из денима с добавлением эластана, как правило, несколько выше, но это стоит того.
И в этом сезоне деним сверху, деним снизу, разных оттенков и фактур. Отличная база для других весенних трендов и кладезь образов. Причем одинаково актуальны и классический плотный деним в рубчик, и за долгие годы тоже ставший безусловной классикой, облегченный. Даже эффектный деловой костюм - жакет с острыми лацканами и узкие светлые брюки - сегодня вполне можно сшить из денима.
Освоить: Если у вас еще нет джинсовой рубашки или топа, самое время приобрести.
Сложные принты
Принты становятся все сложнее. Не просто горох, клетка, полоска или леопард, а нечто более экзотическое. Идеи для вдохновения - этнотема или узоры на батике. Подбирайте принты так, чтобы они были идентичны. Если сомневаетесь, отдайте предпочтение более крупным рисункам. Если же вы все-таки остановили свой выбор на изделии именно с мелкими, «рябящими» принтами необходимо дополнить его вещью с более крупным принтом, а лучше - однотонной.
Освоить: Поскольку такой принт - сам по себе эклектика, лучше взять к нему в «соседи» нейтральные тона, а также деним.
Неон
Неоновые цвета - тренд, который то и дело возвращается в моду. Это очень яркие, насыщенные и даже «кричащие» цвета. Не каждая девушка рискнет такое надеть. Зато каждая, кто наденет, точно не останется незамеченной. Цитрон, фуксия, ультрамарин, оранжевый - старые новые друзья самым невероятным образом оживят наряды модных девушек уже совсем скоро.
Освоить: Неоновые цвета можно сочетать друг с другом, а также с темной базой - черным, серым и темно-синим. Очень эффектно и подходит для повседневности!
Впрочем, весна готовит много других модных сюрпризов. И новые тренды дают больше шансов сохранить свою индивидуальность.
"Золотой Рог".
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