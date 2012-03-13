Энергетики Дальнего Востока дополнительно нанимают юристов и массово подают иски в суд

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта, ZRPRESS. Свыше 4,2 млрд рублей должны за централизованное теплоснабжение дальневосточники.

Двухдневное заседание комиссии по энергосбытовой деятельности ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК») состоялось в Хабаровске. На нем были подведены итоги работы крупнейшего на Дальнем Востоке поставщика тепловой энергии за прошедший год, а также уточнены задачи на текущий период. Мероприятие, в котором приняли участие ведущие менеджеры филиалов ОАО «ДГК» по сбытовому и юридическому направлениям, прошло под руководством заместителя генерального директора Дмитрия БОГДАНОВСКОГО.

Участники заседания отметили снижение полезного отпуска тепловой энергии в ОАО «ДГК» на 1,4 % в 2011 году. Основная причина – более высокие температуры наружного воздуха и, соответственно, позднее начало или ранее окончание отопительного сезона в трех из пяти регионов Дальнего Востока, где энергокомпания ведет свою деятельность по централизованному теплоснабжению потребителей: в Приморье, Амурской области и на юге Республики Саха (Якутия). В некоторых крупных городах ДФО произошло также некоторое снижение теплопотребления, связанное с установкой приборов учета на горячую воду. «Во Владивостоке мы видим уменьшение начислений процентов на двадцать-двадцать два, в Хабаровске – на десять-пятнадцать, - уточнил Д. Богдановский. - И это не потому, что норматив завышен, скорее, установка счетчика дисциплинирует потребителя экономить воду: закрывать кран, не лить почем зря».

Главной темой заседания комиссии, традиционно, стали расчеты потребителей за тепловую энергию. Они по-прежнему оставляют желать лучшего. На 1 января 2012 года общая задолженность физических и юридических лиц перед энергокомпанией составила более 4,2 млрд рублей – это уже практически сопоставимо с годовыми затратами ОАО «ДГК» на ремонт электростанций и теплосетей. В многомиллионном долгу перед энергетиками продолжают оставаться ОАО «РЭУ» (организация, приобретающая теплоэнергию у ОАО «ДГК» для объектов Минобороны РФ, г.Хабаровск и г.Владивосток), Амурский судостроительный завод (г.Комсомольск-на-Амуре), патронный завод «Вымпел» (г.Амурск), ДЭМ «Приморье» (г.Владивосток).

Однако почти 78 % совокупного долга потребителей за горячую воду и отопление – на совести населения, которое продолжает накапливать его. Объем дебиторской задолженности снизился за предыдущий год только в Амурской области. В Приморье и на юге Якутии задолженность физ.лиц возросла на 9-10 %. Больше всех «отличились» жители Хабаровского края, где скачок неплатежей составил почти 18 %, хотя тариф на тепловую энергию в данном регионе вырос в 2011 году меньше всего, в сравнении с другими дальневосточными территориями. Наихудшая платежная дисциплина – у жителей Комсомольска-на-Амуре и Амурска.

«За централизованное теплоснабжение энергетикам сегодня должен каждый пятый собственник или наниматель жилья на юге ДФО, - подчеркивает Дмитрий Богдановский. - Чтобы справиться с валом неплатежей, в ОАО «ДГК» планируют привлекать дополнительные силы юристов, чтобы к июлю охватить судебными искам тех граждан, за кем долг числится свыше 3 лет, а к концу 2012 года – всех, кто не платит по полгода и более».

Досье: ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) – четвертая по величине установленной мощности (5 865 МВт / 12 585,1 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В компании работают свыше 16 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 7 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха Якутия), 942 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез. Доля выработки электроэнергии по объединенной энергосистеме Дальнего Востока 69-74 %. В 2011 году ДГК было выработано 21,96 млрд кВт-часов электроэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал теплоэнергии.

Пресс-служба ОАО "Дальневосточная генерирующая компания".

