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Колледж корееведения и китаеведения города Янцзы

13 Марта 2011, 17:47 | Дальний Восток

Колледж корееведения и китаеведения города Янцзы производит набор студентов для учебы в КНР

Изучив потребности и учитывая интересы молодежи, желающих не только овладеть китайским языком, но и получить востребованную профессию для работы как в Китае, так и в России, колледж проводит ежегодный набор студентов из России и ближнего Зарубежья для обучения в КНР на базе Яньбяньской школы бортпроводниц.

Она является самой большой специализированной школой на Северо-Востоке Китая в столице Яньбянь-Корейского Автономного Округа г.Яньцзи. Ее основателем является Цой Ольга Ивановна. Школа была создана 10 лет назад. В настоящее время ее выпускники успешно работают в таких отраслях как гражданская авиация, международный туризм, модельный бизнес и др.

* переводчик китайского языка

* переводчик корейского языка

* специалист по китайской и корейской кухне

* инструктор по восточным единоборствам

* лечебный массаж и иглотерапия

* диктор телевидения

* фармокология

* косметология

* топ-фото модели

* стюардессы

Срок обучения от 1-3 лет, в зависимости от выбранной специальности.

По окончании учебы выдается сертификат и диплом международного образца.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

на базе 9-го класса и старше, независимо от пола,

национальности и вероисповедания

аттестат или диплом об окончании учебного заведения

оплата за учебу в долларах США

в первый год обучения проживание в общежитии обязательно

каникулы, праздничные дни - согласно правилам вузов Китая

Стоимость обучения 2000 у.е. в год. Стоимость жилья и питания 1500 у.е. в год

1 у.е. равен 1 доллару США.

Студентам предоставляются возможность заработка во время учебы, рекомендация при трудоустройстве, аренда и покупка недвижимости, ведение собственного бизнеса.

КНР, г. Яньцзы (в часе езды от Хуньчуна).

Сот. тел. директора (86) 13180905339, тел. во Владивостоке: (4232) 75-36-01, факс: (4232) 43-17-56

e-mail: ybhangKong@hotmail.com

Рег. № 2010082400026. Реклама

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Комментарии

  • Милена16:54, 12.09.2017#

    Здравствуйте, я бы хотела узнать о обучении в вашем колледже)могу ли я поступить после девятого класса, и будет ли мой диплом действовать в России в дальнейшем?)

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