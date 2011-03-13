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Колледж корееведения и китаеведения города Янцзы
Изучив потребности и учитывая интересы молодежи, желающих не только овладеть китайским языком, но и получить востребованную профессию для работы как в Китае, так и в России, колледж проводит ежегодный набор студентов из России и ближнего Зарубежья для обучения в КНР на базе Яньбяньской школы бортпроводниц.
Она является самой большой специализированной школой на Северо-Востоке Китая в столице Яньбянь-Корейского Автономного Округа г.Яньцзи. Ее основателем является Цой Ольга Ивановна. Школа была создана 10 лет назад. В настоящее время ее выпускники успешно работают в таких отраслях как гражданская авиация, международный туризм, модельный бизнес и др.
* переводчик китайского языка
* переводчик корейского языка
* специалист по китайской и корейской кухне
* инструктор по восточным единоборствам
* лечебный массаж и иглотерапия
* диктор телевидения
* фармокология
* косметология
* топ-фото модели
* стюардессы
Срок обучения от 1-3 лет, в зависимости от выбранной специальности.
По окончании учебы выдается сертификат и диплом международного образца.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
на базе 9-го класса и старше, независимо от пола,
национальности и вероисповедания
аттестат или диплом об окончании учебного заведения
оплата за учебу в долларах США
в первый год обучения проживание в общежитии обязательно
каникулы, праздничные дни - согласно правилам вузов Китая
Стоимость обучения 2000 у.е. в год. Стоимость жилья и питания 1500 у.е. в год
1 у.е. равен 1 доллару США.
Студентам предоставляются возможность заработка во время учебы, рекомендация при трудоустройстве, аренда и покупка недвижимости, ведение собственного бизнеса.
КНР, г. Яньцзы (в часе езды от Хуньчуна).
Сот. тел. директора (86) 13180905339, тел. во Владивостоке: (4232) 75-36-01, факс: (4232) 43-17-56
e-mail: ybhangKong@hotmail.com
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Здравствуйте, я бы хотела узнать о обучении в вашем колледже)могу ли я поступить после девятого класса, и будет ли мой диплом действовать в России в дальнейшем?)