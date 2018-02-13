Во Владивостоке чествуют Ким Чен Ира

Праздник пройдет в отеле «Гавань», где лидер КНДР в свое время останавливался по дороге на встречу с президентом России

Празднования, приуроченные ко дню рождения Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, пройдут во Владивостоке сегодня, 13 февраля. Северокорейскому лидеру исполнилось бы 76 лет, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Настоящий день рождения Ким Чен Ира - 16 февраля и этот праздник, носящий официальное название - День путеводной звезды - является государственным в Северной Корее.

Во Владивостоке чествование лидера КНДР пройдут в отеле «Гавань», где Ким Чен Ир останавливался, когда посещал столицу Приморья.

По информации «РИА Новости», участникам мероприятия будет представлен цветок кимченирию, посвященный северокорейскому лидеру. Его вывел японский ботаник- селекционер Мототеру Камо.

Также, гости праздника смогут ознакомиться с книгами, фотографиями и фильмами, посвященными знаменитому северокорейскому политику. Прозвучат рассказы о местах и мероприятиях, которые посетил Ким Чен Ир во время пребывания на Дальнем Востоке.

Напомним, с 1994 года Ким Чен Ир был руководителем Корейской Народно-Демократической Республики, генсекретарем Трудовой партии Кореи и председателем Комитета обороны КНДР. Сын основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, Ким Чен Ир скончался в декабре 2011 года.