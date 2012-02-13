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Студенты Дальнего Востока могут поехать на выставку Computex-2012 бесплатно
ООО «Навиком» совместно с Microsoft проводит Олимпиаду для студентов старших курсов (3-5-е курсы) IT-специальностей всех вузов Дальнего Востока. Главным призом станет поездка на международную компьютерную выставку Computex-2012, которая пройдет в июне в г.Тайбей (Тайвань).
Олимпиада посвящена вопросам администрирования серверных операционных систем Microsoft и пройдет в феврале-марте 2012 года в два тура. Первый тур – онлайн-тестирование всех желающих студентов. Участники, показавшие наивысшие результаты тестирования (10 человек), будут приглашены во второй тур. Участникам финального этапа будет предложено комплексное задание: на рабочих станциях в учебном классе выполнение настройки Microsoft Windows Server 2008 R2 в соответствии с заданными условиями.
Все участники конкурса получат подарки. Занявшие 2-e и 3-е место будут награждены ноутбуками, а победитель – поездкой в составе делегации компании «Навиком» на компьютерную выставку Computex-2012.
Все участники второго тура вносятся в кадровый резерв ООО «Навиком». Они будут рассматриваться в качестве первоочередных кандидатов на существующие IT-вакансии и будут рекомендованы для работы в IT-структурах ключевым бизнес-партнерам компании.
Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться в качестве участника на сайте компании «Навиком» (http://www.navi.com.ru), начало регистрации – 13 февраля 2012 года. Первый тур Олимпиады проводится до 12 марта 2012 г. Второй тур пройдет 19 марта в 16:00.
«Золотой Рог».
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