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Власть сибирского антициклона не добралась до Приморья
По-прежнему практически весь Дальний Восток России находится под властью мощного сибирского антициклона, который продолжает смещаться в сторону Камчатского полуострова. Поэтому еще вчера, в понедельник, на юго-восточном побережье Камчатки и Чукотки, а также на акватории Берингова моря была метель с очень сильным северным ветром.
По счастью, это очередное ненастье уже сходит на нет - постепенно нормализуется температурный фон, прекращаются осадки. А вот в Приморье погодные условия определяет поле пониженного давления. Поэтому в крае нет осадков, да и температура немного подросла.
На этой неделе, скорее всего, во ВЛАДИВОСТОКЕ снова не будет снега. Что касается дневной температуры, то она в ближайшие дни не превысит 7-10 градусов мороза. В городе у моря сохранится переменная облачность, умеренный ветер. Ну а после захода солнца в столице Приморского края происходит похолодание до 11-17 ниже нуля.
Вновь не ожидается осадков и у наших ближайших соседей в ХАБАРОВСКЕ. Здесь дневная температура немножечко подросла и приблизилась к отметкам минус 19-22. А вот в ночные часы в городе на берегу Амура все еще очень и очень холодно – до 24-28 градусов мороза.
Нечто подобное наблюдается сейчас и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Дневной температурный фон колеблется на уровне 20-23 градусов мороза. С наступлением сумерек в столице Амурской области становится куда холоднее – до минус 26-30. Да и снега в главном городе Приамурья тоже не будет.
Единственный город в нашем обзоре, где снег может выпасть в самое ближайшее время - это ЮЖНО-САХАЛИНСК. Осадки прогнозируются на среду. Температурный режим в столице островной области стабилизировался и практически не отличается от показателей прошлой недели. Днем температура не превышает 11-14 градусов мороза. А по ночам она понижается до минус 15-18.
Подросли температурные показатели в МАГАДАНЕ. Теперь в столице Магаданской области днем столбик на шкале термометра ниже отметок минус 12-17 не опускается. Ночной температурный фон колеблется в пределах 21-25 ниже нуля. Что касается снега, то его в ближайшую неделю не ожидается.
Вновь будет бесснежной неделя и в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Мало что изменится и на температурном фронте. В дневные часы воздух будет прогреваться до 4-7 градусов мороза. А после захода солнца температура в столице Камчатского края будет плавно понижаться до минус 8-12.
«Золотой Рог».
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