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Всех жителей Дальнего Востока предложено сделать миллионерами

13 Января 2017, 08:57 | Дальний Восток

На правительственном часе в Госдуме депутаты озвучили главе Минвостокразвития новые меры для развития региона, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Перенести столицу в Магадан, назначить начальника Дальнего Востока с полномочиями президента, отменить налоги и установить для дальневосточников минимальную зарплату в размере 150 тысяч рублей предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский главе минвостокразвития Александру Галушке. Такие радикальные меры по развитию макрорегиона политик озвучил на правительственном часе в Госдуме, где министр по развитию Дальнего Востока отчитывался о проделанной работе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на сайт Госдумы.

Сперва Александр Галушка рассказал присутствующим о принятых законах, привлеченных инвестициях и реализуемых проектах. Так, по его словам, статус федерального закона получили семь документов, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока; улучшилась демографическая динамика; активно идет раздача дальневосточного гектара, а инвестиций привлечено свыше 1,3 трлн рублей. Затем депутаты задали министру ряд вопросов, а также предложили дополнительные меры по закреплению населения и повышению инвестпривлекательности восточных окраин.

Депутат Госдумы от Хабаровского края Сергей Фургал добился от министра обещания проработать вопрос дополнительного финансирования медицинского обслуживания дальневосточников — парламентарий предложил ввести двухканальное (за счет бюджета и за счет фонда ОМС) финансирование медучреждений в малых населенных пунктах ДФО. Было упомянуто и бюджетное финансирование льготных перелетов для жителей северных территорий, которые сейчас должен оплачивать работодатель. Денег у малого бизнеса нет, то есть фактически эта льгота в ее нынешнем виде не работает.

Лидер же фракции ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе предложил вместо одного бесплатного гектара давать 10−20, постепенно обнулить налоги в регионе, сделать столицей Магадан и повысить минимальную зарплату до 150 тысяч рублей.

«На 50 живешь, 100 откладываешь, и через год ты миллионер», — цитирует Жириновского «Парламентская газета».

Помимо этого, депутаты Госдумы заявили о необходимости принять закон о развитии арктических территорий, отменить для местных жителей воинскую повинность и усилить борьбу с «рыбной мафией».

Почти все предложения Александр Галушка пообещал учесть, отметив, что «всегда будет вопрос, где взять деньги».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ЛДПР  минвостокразвития  Галушка  жириновский  госдума  магадан  Дальний Восток 



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Комментарии

  • житель09:38, 13.01.2017#

    Жирика, конечно, надо слушать на рождество и по праздникам. Количество серотонина резко возрастает после его выступлений. Крайне умный "юродивый". Но!!! Юродивые(настоящие, а не просто больные на голову) во все времена около царей находились не для развлечения, а для напоминания о проблемах бедного люда(чтобы цари не забывались). Словом, устами юродивых иногда на поверхность проблемы выползали совсем не детские.

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