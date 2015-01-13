Бизнес-гороскоп на неделю: рабочие будни у Овнов начнутся с приятного

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января от газеты "Золотой Рог".

Овен. После череды праздников пора вновь втягиваться в рабочие будни. И сразу же вероятно улучшение финансового положения. Это могут быть разнообразные выигрыши, внезапные премии, сюрпризы. Только не стремитесь тут же потратить все заработанное.

Телец. Финансовое положение будет вполне благополучным, только если вы не будете пытаться перекладывать дела и ответственность на других. Проявите максимум здравомыслия и мудрости. Возможно, у вас появится дополнительный источник дохода, но афишировать его пока не стоит.

Близнецы. В понедельник или среду вероятны денежные поступления. Терпение и труд позволят вам дождаться нужного результата. Звезды обещают вам удачу в делах и похвалу начальства на этой неделе.

Рак. Финансовое положение стабилизируется. Однако постарайтесь вести себя разумно и не бросать денег на ветер. В четверг и субботу будут удачными покупки и приобретения, так что не обходите стороной магазины. Даже в дорогих бутиках наступает время скидок.

Лев. Будьте аккуратны и разумно относитесь к своим финансам, а особенно к доверенным вам чужим денежным средствам. В пятницу возможны интересные финансовые предложения. Можно рассмотреть вопрос об ипотеке или автокредите.

Дева. Прежде чем что-то предпринимать в финансовой сфере, стоит посоветоваться с компетентными людьми или хотя бы со своими близкими. Это избавит вас от значительных потерь как во времени, так и в деньгах. В пятницу возможны осложнения в отношениях с начальством.

Весы. У вас появится возможность перейти на более выгодную работу, подумайте об этом и не упустите своего шанса. Финансовое положение достаточно стабильно, но ваши желания превышают ваши возможности. Сейчас лучше откладывать, а не тратить.

Скорпион. Возможен финансовый успех, связанный с дальней поездкой. Тем не менее вам может казаться, что средств не хватает, потому что явно пришла пора для крупных покупок. Бытовую или компьютерную технику можно взять в рассрочку.

Стрелец. Финансовые проблемы могут озадачить вас, но в конце недели появится шанс для их решения. Во вторник и среду будут удачными деловые встречи и подписание договоров. В воскресенье можно не экономить на театре, концертах и других развлечениях.

Козерог. В понедельник и среду будьте особенно внимательны работая с документацией, не принимайте поспешных решений, так как цена ошибок сейчас очень высока. Во вторник лучше не затрагивать серьезных финансовых вопросов. Четверг порадует новыми денежными поступлениями.

Водолей. Прямо в начале недели вас могут просто завалить бумажными делами, причем на чью-либо помощь рассчитывать не придется. Вероятны деловые поездки, заключения договоров. Неделя достаточно стабильная и насыщенная.

Рыбы. Сейчас хорошее время для подготовки важных контрактов, сделок на покупку недвижимости. Только важно доверять партнерам, в идеале - вы должны их давно и хорошо знать. В выходные порадуйте подарками своих близких, особенно детей.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.