В новогоднюю ночь почти 850 тыс. часов проговорили клиенты Дальневосточного "МегаФона"

Сеть Дальневосточного «МегаФона» успешно справилась с нагрузкой, которая легла на нее в новогодние праздники. В ночь с 31 декабря 2013 года на 1 января 2014-го абоненты оператора проговорили более 50 млн минут, а также отправили и приняли более 41 млн SMS-сообщений, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе .Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".

Больше всего поздравлений традиционно приходится на несколько часов до и после наступления Нового года. Этот час пик, когда огромное число людей начинает звонить близким, отправлять SMS и выходить в социальные сети, - серьезное испытание для операторов связи. И сеть «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири успешно справилась с новогодней нагрузкой.

С 18.00 31 декабря до 6.00 1 января клиенты оператора общались в общей сложности более 50 млн минут или 850 тыс. часов. Было принято и отправлено за эти 12 часов более 41 млн SMS-сообщений. Более чем в 1,7 раза по сравнению с прошлым Новым годом вырос объем потребленного интернет-трафика.

«Повышенная нагрузка на нашу сеть не повлияла на качество ее работы, - сказал Алексей Титов, директор по инфраструктуре Дальневосточного филиала компании «МегаФон». - Услуги связи оказывались абонентам с высоким качеством на протяжении всех новогодних праздников. При этом мы видим, что значительно выросла по сравнению с прошлым годом интернет-активность наших клиентов. Многие предпочитают поздравлять друг друга в социальных сетях, обмениваясь праздничными открытками, фотографиями, видеороликами, благо, возможности сети «МегаФон» позволяют без проблем загружать и просматривать такие файлы. А в таких городах, как Владивосток, Хабаровск, Улан-Удэ, Иркутск, Ангарск, Шелехов, это можно делать на 4G-скоростях».



ZRPRESS.Ru, Владивосток.