Парадокс в цифрах: В России 59% населения – бедняки, но большинство из них работают

ВЛАДИВОСТОК, 13 января, ZRPRESS. Исследования Института социологии РАН показывают, что 59% населения России – бедняки. Средний класс в стране, определяемый по европейским методикам, – всего 6-8%. При этом особенности страты российских бедняков таковы, что помочь им может только социальное государство. Поразителен и такой показатель: лишь 19% россиян имеют дома компьютер.

Масштабное исследование российского общества было проведено Институтом социологии РАН. Его основные выводы приведены в книге «Российское общество как оно есть», которую цитирует портал «Толкователь».

Социологи разделили российское общество на 10 страт. Первые 2 страты – это люди, находящиеся за чертой бедности и у черты бедности. Таковых в России – 16%.

Третья и четвёртые страты – россияне, балансирующие на грани бедности, и малообеспеченные. Их 43% населения. Исследователи подчёркивают, что для четвёртой страты (малообеспеченные) характерен так называемый «модальный», или наиболее типичный уровень жизни россиянина. В общей сложности эти четыре страты, представителей которых можно объединить одним словом «бедняки», составляют 59% населения страны.

Ещё четыре страты – с пятую по восьмую – составляют 33%: это так называемые «средние слои российского общества». Наконец, 9-я и 10-я страты – это так называемые «благополучные россияне» (термин исследователей), их 6-8%. По меркам западных стран, они, скорее, относятся к среднему и высшему среднему классу. Если исходить из «метода от противного», то,



согласно терминологии социологов,

к «неблагополучным» слоям можно

отнести 92-94% россиян.

Критериями для определения страт, в том числе, был взят среднемесячный доход на одного члена семьи. Чтобы попасть в категорию бедных нужно было иметь менее 5801 рубля на человека, малообеспеченного – 7562 рубля, относительно благополучного – от 14363 рублей в месяц.

Как говорится в публикации, российская бедность не сокращается даже в относительно благополучные годы. Так, к концу первого полугодия число находившихся за чертой бедности и у черты бедности (1-2-я страты, фактически – нищие) по данным Росстата даже выросло по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – с 13,5% до 14,9% (данные социологов РАН почти совпадают – 16%).

В целом российский бедняк наиболее стар среди других страт: средний его возраст 47 лет, тогда как среднему представителю среднего класса – 42 года, а среднему богачу – всего 33 года. Наивысшая концентрация нищеты среди молодёжи – в рабочих посёлках: там 25% людей младше 30 лет – за гранью и на грани бедности (в крупных городах – 16%, меньше всего нищей молодёжи в малых городах – 9%).

Если брать классы, то наибольшая концентрация бедности сосредоточена среди рабочих – 63%. То есть сегодня рабочая специальность автоматически означает попадание в 1-4 страты. Для сравнения, среди офисного персонала бедняков всего 10%.

Всё это позволило говорить не только российским, но и западным социологам о появлении в России некого исключения для развитого мира – т.н. «работающей бедности». Тогда как в Западной Европе человек, имеющий легальный заработок, не может попасть в страту ниже, чем «малообеспеченность». Интересно также и субъективное восприятие бедности в России и Европе.

В рамках исследования «Евробарометр-40: бедность и социальная эксклюзия» задавался вопрос: есть ли в вашей местности люди, оказавшиеся в состоянии бедности? В целом по Европе 34% респондентов ответили, что таких людей у них нет. Наилучшие показатели были в Дании и Люксембурге (55% и 54% соответственно). В России же этот показатель был 4%.

Этот же опрос показал, что в Европе люди чаще всего ответственность за состояние бедности возлагают на самого человека. Так, 57% опрошенных ответили, что виной попадания в страту бедняков алкоголизм и наркомания, вторым ответом было «длительная безработица» – 54% (разрешалось давать несколько ответов). В России же основной причиной стали «невыплаты зарплаты на предприятии» – 47% (в Европе этот вариант ответа отсутствовал как немыслимый). Далее также шли ответы «болезнь, инвалидность» (37%), «недостаточность государственных пособий по социальному обеспечению» (37%). Это позволило исследователям из РАН сделать вывод, что основная причина появления бедности в России – макроэкономические факторы и состояние рынка труда. Ещё один фактор в доказательство этого вывода – очень большое число лиц с высшим и неоконченным высшим образованием среди бедных – 27%.

Одним из главных стратифицирующих признаков стало жильё. Именно в характере и площади занимаемого жилья богатые сегодня сильнее всего отличаются от всех остальных слоёв россиян. Так, среди опрошенных бедных только 14% проживают в 3-4-комантных квартирах, и ни один человек не живёт в коттедже или особняке. В то же время среди богатых 61% имеют 3-4-комнатные квартиры и 11% – проживают в особняках.

Среди бедных метраж менее 25% общей площади на человека имеют 80% бедных, а более трети из них (т.е. около 20% населения России) – до 10 кв м. У богатых же более половины имеют от 40 кв м на человека, более 25% – свыше 60 кв м.

Ещё один значимый для сегодняшнего дня фактор: лишь в 6% семей бедняков имеется компьютер. Среди всего населения России в целом – 19%. Этот показатель, кстати, наглядно демонстрирует, что проникновение Интернета в стране совсем невелико, а его значимость на «умонастроения» людей преувеличена. В целом же по стране владеют навыками работы на компьютере лишь 38% населения, среди бедных доля таких – 19%, пишет РИА «Новый Регион».