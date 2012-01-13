Эксперты советуют в пятницу, 13-го отложить дела и подумать о выходных

Россиянам, которые видят в пятнице, 13-го опасность и неблагоприятные предзнаменования, лучше отложить важные переговоры и дела, считает психотерапевт Константин Ольховой.

"Если человек боится числа 13, особенно в сочетании с пятницей, пусть старается не планировать важные, ответственные дела на этот день, особенно если сомневается в их успехе. Мысль во многом материальна. Что человек думает, то он вокруг себя и видит", - сказал он РИА Новости.

Эксперт напомнил, что число 13 издавна считается неблагоприятным. Существует дюжина - число апостолов, и чертова дюжина - двенадцать плюс один, отметил Ольховой. Он подчеркнул, что во многих странах мира не принято нумеровать номера в гостиницах, этажи, места в транспорте и так далее числом 13.

"Подмосковный Зеленоград, например, застроен кварталами и среди них нет 13-го номера. Нумерация идет по порядку вплоть до 12-го квартала, а затем - 14 и далее", - отметил Ольховой.

Психотерапевт полагает, что страх пятницы, 13-го в Россию пришел вместе с распространением западной культуры. По его словам, еще 25 лет назад жителей страны пугала не пятница, а понедельник, особенно если он выпадал на 13-е число.

"Раньше первый день новой недели считался тяжелым, "черным". В мышлении русского человека пятница всегда была удачным днем. Неделя заканчивается. Уже завтра можно спать, отдыхать, гулять, сегодня - последний рабочий день. Россияне стали опасаться пятницы, 13-го только после выхода на экраны одноименного фильма ужасов", - сказал он.

Ольховой отметил, что в последнее десятилетие в России мысль о том, что в пятницу, 13-го случится что-то негативное, стала привычкой. "Можно порекомендовать тем, кто относится к этому серьезно, в пятницу, 13-го утешать себя, больше отдыхать, сделать что-то приятное, потому что человек обычно подстраивает реальность под то, что у него в голове", - сказал он.

Тем не менее, эксперт считает, что россияне более склонны воспринимать пятницу, 13-е как нечто шуточно-мистическое в духе Хэллоуина и большинство жителей страны этот день как серьезную опасность не воспринимает.