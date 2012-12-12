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Правоохранительные органы заинтересовались премией "Серебряный Лучник" - Дальний Восток

12 Декабря 2012, 16:38 | Дальний Восток

В число участников конкурса «Серебряный Лучник» - Дальний Восток вошла пресс-служба Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Коллективом подразделения заявлена работа «Все банды Приамурья», реализованная совместно с редакцией газеты «Приамурские ведомости».

Как отметила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по ДФО Лариса Шкиль, «Все банды Приамурья» - это медийный спец﻿проект, представленный в виде цикла материалов, посвященных борьбе с организованной преступностью и направленных на обеспечение эффективной «обратной связи» между правоохранительными органами и гражданами, ставшими свидетелями, очевидцами и жертвами действий ОПГ. «Мы не просто призываем проявлять активную жизненную позицию и противостоять оргпреступности, - подчеркивает Лариса Шкиль. – Мы также предлагаем сотрудничать с органами МВД тем, кто, будучи пострадавшим от деятельности преступников, по каким-либо причинам не обратился за помощью в правоохранительные структуры».

Примечательно, что в рамках проекта при пресс-службе и редакции газеты «Приамурские ведомости» созданы информационные службы «быстрого реагирования», задачи которых – отслеживать и оперативно реагировать на все обращения граждан и на любую важную информацию о действующих ОПГ и доносить ее до оперативников Главка и читательской аудитории. Результатом совместной работы уже стали пять раскрытых резонансных преступлений, по двум из которых организаторы и исполнители привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, установлены десятки свидетелей, очевидцев и пострадавших, а также лиц, находившихся в федеральном розыске. 

Стоит отметить, что на премию «Серебряный Лучник» - Дальний Восток пресс-служба ГУ МВД России по ДФО будет претендовать впервые. Вместе с тем подразделение имеет серьезную историю участия в других профессиональных конкурсах. Так, в частности, коллектив пресс-службы девять раз признавался победителем всероссийского творческого конкурса МВД РФ «Щит и перо» в номинации «Лучшее подразделение информации», а также был награжден дипломом «За лучшую информационную стратегию» на дальневосточном конкурсе «PRужина общества». Столь серьезные достижения делают этого участника особенно ценным претендентом на премию «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

Напомним, подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 декабря, направив ее в адрес Исполнительной дирекции региональной премии, сформированной на базе коммуникационного агентства «АГТ-Восток» (luchnik@agt-dv.ru). Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru, сообщает исполнительная дирекция  региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

 

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Теги: ГУ МВД России по ДФО  Серебрянный Лучник  конкурс 



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