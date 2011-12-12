Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
НедодЕржец и передЕржец, распилокрАтия и бананотехнолОгии – неологизмы уходящего года
ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ZRPRESS. Подведены итоги выборов "Слова года", но пока опубликованы результаты голосования только в одной номинации "Неологизмы". Большинство из них - авторские, предложенные специально на конкурс, который проводился в сети Фейсбук. В группе "Неологизм" было около 90 участников. Но в итогах есть и такие неологизмы, которые еще раньше были зафиксированы в сети и авторство которых неизвестно (в этом случае оно не указано), сообщил Михаил Эпштейн, руководитель Центра творческого развития русского языка.
Выборы-2011 проводились Центром творческого развития русского языка, созданном при Международной Ассoциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), при участии "Новой газеты" и издательской группы "Словари 21 века" (Аст-пресс). В Научно-творческий совет входят известные писатели, поэты, журналисты: Андрей Архангельский, Марина Вишневецкая (координатор), Светлана Кекова, Анатолий Курчаткин, Татьяна Щербина; филологи и лингвисты Евгения Абелюк, Ольга Глазунова, Людмила Зубова, Максим Кронгауз, Ирина Левонтина, Алексей Михеев (сопредседатель жюри), Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; а также философы, культурологи и философы Леонид Столович, Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн (руководитель Центра и сопредседатель жюри). Список слов-кандидатов был составлен по предложениям участников групп на Фейсбуке (около 300 человек).
Первое место:
извирАтельная (кампания, комиссия) - из опечаток в СМИ
Второе место:
распилокрАтия
Третье - пятое места с одинаковым числом баллов поделили:
информАфия, или инфомАфия - группа или институция, занятая сбором и распространением (дез)информации в корыстных целях (обогащение, власть и т.д.) - (М.Эпштейн)
москватизАция - 1) поглощение Москвой близлежащих населенных пунктов; 2) остоличивание провинциалов, временно или постоянно живущих в Москве; 3) скупка московским бизнесом и состоятельными москвичами недвижимости в регионах
неврологИзмы - неологизмы нашего нервного времени (Алла Попова)
На результаты конкурса, заметно политизированные, очевидно, повлияла избирательная кампания выборов в Думу, проходившая одновременно с выборами Слова года.
асоциАл-демокрАт - (автор - Л.Столович)
бананотехнолОгии - графа науки в отечественном бюджете (Алла Попова)
всегодЯй - человек, способный как на дурное, так и на хорошее (Otar Bezhanov Filemon)
гиподержАва - большая держава, клонящаяся к упадку; депрессивная империя (М.Эпштейн)
дерзАйн - дерзкий дизайн, создание ярких или даже дерзких образов для привлечения внимания
евроазиАтчина
епихОдничать - вести себя неловко, быть подверженным неудачам и травмам, см.чеховский "Вишневый сад" - (Margarita Darskaya)
карманизАция - растаскивание бюджетных средств по карманам власть предержащих - (Елена Натарова)
клИкопись - набор текстов, который всё чаще осуществляется без участия клавиатуры, а также их отправка, получение, размножение, редактирование и вывод на любой носитель (В.Ерошин)
койкобЕжец - 1. Тот, кто мыслью бежит, лежа в койке; кто быстр в намерениях и медлителен или неподвижен в делах; 2. Любитель женского пола, быстро меняющий свои привязанности, кочующий от одной дамы к другой. (Margarita Darskaya)
лисистрАтничать (устроить Лисистрату) - устроить сексуальную забастовку, половой бойкот, выдвигая определенные требования к мужчинам, как в комедии Аристофана - (Margarita Darskaya)
любовлАстие - любовь к власти среди безвластных, т.е. в народе, почитание и обожание власти независимо от ее целей и методов, просто потому, что она власть – (М.Эпштейн)
недодЕржец и передЕржец – правитель, который недодержал или передержал власть, недобрал или перебрал положенные сроки правления (М.Эпштейн)
Нисколково - ответ на вопрос о результатах деятельности (М. Эпштейн)
ньюзикл - жанр проекта "Поэт и гражданин" в концертном исполнении
обонЯтливый - с хорошо развитым чувством обоняния (Otar Bezhanov Filemon)
простовствО - хвастовство или баловство простотой
трудовОльствие - труд в сочетании с удовольствием (М.Эпштейн)
урнАрий - избирательный участок - (Денис Беляев)
файлокрАтия - диктат файлов и файлообразного мышления, стремление систематизировать жизнь, ввести ее в соответствие с нормами рекламных идеалов, построить по инструкциям и самоучителям (Margarita Darskaya)
По материалам проекта "ДАР СЛОВА. Проективный лексикон Михаила Эпштейна".
Новости тематики
- Специалисты готовы ехать куда угодно, лишь бы не оставаться в Приморье
- Камчатка оказалась в числе сомнительных лидеров
- Увеличение численности населения округа зафиксировал Чукотстат
- Газопровод Якутия-Хабаровск-Владивосток хотели назвать "Голубым песцом"
- Население Дальнего Востока сократилось и постарело
- Дальний Восток получит второе дыхание
- ЭКСКЛЮЗИВ из Питера: Почти половина жителей Дальнего Востока и Сибири хотят уехать - ВЦИОМ
- Парадокс в цифрах: В России 59% населения – бедняки, но большинство из них работают
- Опрос «Дальневосточного капитала»: Уроки-2011 и планы-2012
- Символом уходящего года в Японии выбран иероглиф "родственные узы"
Новости раздела
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- На Итурупе в аэропорту Ясный впервые приземлился частный легкомоторный самолет
- На Камчатке самых быстрых покорителей Авачинского вулкана наградят авиабилетами в Москву
- ВКС России срочно перебросили на Дальний Восток ракетоносцы Ту-160
- "Золоторукие" собрались на Сахалине
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года