НедодЕржец и передЕржец, распилокрАтия и бананотехнолОгии – неологизмы уходящего года

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ZRPRESS. Подведены итоги выборов "Слова года", но пока опубликованы результаты голосования только в одной номинации "Неологизмы". Большинство из них - авторские, предложенные специально на конкурс, который проводился в сети Фейсбук. В группе "Неологизм" было около 90 участников. Но в итогах есть и такие неологизмы, которые еще раньше были зафиксированы в сети и авторство которых неизвестно (в этом случае оно не указано), сообщил Михаил Эпштейн, руководитель Центра творческого развития русского языка.

Выборы-2011 проводились Центром творческого развития русского языка, созданном при Международной Ассoциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), при участии "Новой газеты" и издательской группы "Словари 21 века" (Аст-пресс). В Научно-творческий совет входят известные писатели, поэты, журналисты: Андрей Архангельский, Марина Вишневецкая (координатор), Светлана Кекова, Анатолий Курчаткин, Татьяна Щербина; филологи и лингвисты Евгения Абелюк, Ольга Глазунова, Людмила Зубова, Максим Кронгауз, Ирина Левонтина, Алексей Михеев (сопредседатель жюри), Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; а также философы, культурологи и философы Леонид Столович, Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн (руководитель Центра и сопредседатель жюри). Список слов-кандидатов был составлен по предложениям участников групп на Фейсбуке (около 300 человек).

Первое место:

извирАтельная (кампания, комиссия) - из опечаток в СМИ

Второе место:

распилокрАтия

Третье - пятое места с одинаковым числом баллов поделили:

информАфия, или инфомАфия - группа или институция, занятая сбором и распространением (дез)информации в корыстных целях (обогащение, власть и т.д.) - (М.Эпштейн)

москватизАция - 1) поглощение Москвой близлежащих населенных пунктов; 2) остоличивание провинциалов, временно или постоянно живущих в Москве; 3) скупка московским бизнесом и состоятельными москвичами недвижимости в регионах

неврологИзмы - неологизмы нашего нервного времени (Алла Попова)

На результаты конкурса, заметно политизированные, очевидно, повлияла избирательная кампания выборов в Думу, проходившая одновременно с выборами Слова года.

асоциАл-демокрАт - (автор - Л.Столович)

бананотехнолОгии - графа науки в отечественном бюджете (Алла Попова)

всегодЯй - человек, способный как на дурное, так и на хорошее (Otar Bezhanov Filemon)

гиподержАва - большая держава, клонящаяся к упадку; депрессивная империя (М.Эпштейн)

дерзАйн - дерзкий дизайн, создание ярких или даже дерзких образов для привлечения внимания

евроазиАтчина

епихОдничать - вести себя неловко, быть подверженным неудачам и травмам, см.чеховский "Вишневый сад" - (Margarita Darskaya)

карманизАция - растаскивание бюджетных средств по карманам власть предержащих - (Елена Натарова)

клИкопись - набор текстов, который всё чаще осуществляется без участия клавиатуры, а также их отправка, получение, размножение, редактирование и вывод на любой носитель (В.Ерошин)

койкобЕжец - 1. Тот, кто мыслью бежит, лежа в койке; кто быстр в намерениях и медлителен или неподвижен в делах; 2. Любитель женского пола, быстро меняющий свои привязанности, кочующий от одной дамы к другой. (Margarita Darskaya)

лисистрАтничать (устроить Лисистрату) - устроить сексуальную забастовку, половой бойкот, выдвигая определенные требования к мужчинам, как в комедии Аристофана - (Margarita Darskaya)

любовлАстие - любовь к власти среди безвластных, т.е. в народе, почитание и обожание власти независимо от ее целей и методов, просто потому, что она власть – (М.Эпштейн)

недодЕржец и передЕржец – правитель, который недодержал или передержал власть, недобрал или перебрал положенные сроки правления (М.Эпштейн)

Нисколково - ответ на вопрос о результатах деятельности (М. Эпштейн)

ньюзикл - жанр проекта "Поэт и гражданин" в концертном исполнении

обонЯтливый - с хорошо развитым чувством обоняния (Otar Bezhanov Filemon)

простовствО - хвастовство или баловство простотой

трудовОльствие - труд в сочетании с удовольствием (М.Эпштейн)

урнАрий - избирательный участок - (Денис Беляев)

файлокрАтия - диктат файлов и файлообразного мышления, стремление систематизировать жизнь, ввести ее в соответствие с нормами рекламных идеалов, построить по инструкциям и самоучителям (Margarita Darskaya)

По материалам проекта "ДАР СЛОВА. Проективный лексикон Михаила Эпштейна".