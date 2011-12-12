Вечный странник Федор Конюхов встречает свой юбилей в Эфиопии

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ZRPRESS. Легендарный путешественник не изменяет традиции отмечать свой день рождения вдали от дома. Вот и нынешний – 12 декабря ему исполняется 60 лет – встречает в экспедиции, которая проходит в Эфиопии.

В канун юбилея Фёдора Конюхова Gudok.ru связался со штабом его нынешней африканской экспедиции. Вот что нам рассказали:

– Главная цель российско-эфиопского похода, который возглавляет Фёдор Конюхов, – изучение местных гор для прокладки новых альпинистских и туристических маршрутов. Речь идёт о покорении девяти самых высоких пиков, все они выше 4 тыс. м над уровнем моря, и до сих пор здесь не ступала нога российского альпиниста. На днях Фёдор звонил друзьям с самой высокой горы Эфиопии – Рес-Дашен.

В самом деле, разве можно представить Фёдора Конюхова в тихой домашней обстановке, за празднично накрытым столом? Его стихия – море, океан, горы. А путешествия – образ жизни.

Фёдор Конюхов четырежды обогнул

земной шар и достиг пяти полюсов

планеты...

«Когда я долго нахожусь в городе, у меня возникает острая потребность смахнуть с себя «пыль цивилизации», начать новые странствия. Время в экспедициях удивительно спрессованно. Его хватает на всё: думать, читать, писать книги и картины. Дома же задыхаюсь от его нехватки – слишком много суеты вокруг. Всю мелочность тех проблем, которые тебя окружают на берегу, начинаешь осознавать только в океане. Только там можно найти разгадку смысла человеческого существования и своей собственной судьбы», – так думает один из самых необычных людей нашего времени.

«Я вырос на Азовском море, – рассказывает Фёдор Конюхов. – Мой дед, морской офицер, был знаком с исследователем Арктики Георгием Седовым и потому считал, что именно азовские моряки обязаны довершить начатое им дело, а потому постоянно внушал мне мысль о том, что я должен стать путешественником и дойти до Северного полюса. Я не возражал. Наоборот, с юности готовился к дальним походам».

Он действительно получил спартанское воспитание – в детстве ему ничего не стоило переночевать на гвоздях, искупаться в ледяной воде, пробежать несколько десятков километров. Ещё 15-летним подростком Фёдор самостоятельно переплыл на вёсельной рыбацкой лодке Азовское море.

Помнил он и другой завет своего деда: настоящий путешественник должен быть образованным человеком. Начал он с одесской мореходки, где получил диплом штурмана-навигатора. Потом выучился на механика. «В путешествиях я всегда должен рассчитывать только на свои силы, говорит Фёдор. Ну и на помощь Божью, конечно. Человек, как существо духовное, не может обойтись без веры. И чтобы духовно не потеряться в этом мире, я окончил Ленинградскую семинарию».

За его плечами свыше 50 путешествий. Он пересёк Атлантику на вёсельной лодке-одиночке и катамаране-гиганте. Он первым из россиян выполнил программу «Большой шлем», включающую покорение трёх мировых точек: Северного и Южного полюсов и Эвереста. Ему также удалось достичь пяти полюсов нашей планеты. Он трижды побывал на Северном полюсе и единожды на Южном. Он «посетил» Полюс относительной недоступности, фиксируемый в Северном Ледовитом океане. Покорил Эверест, являющийся Полюсом высоты. А также побывал на Полюсе яхтсменов, которым считается мыс Горн.

Наконец, среди тех, кто провёл наибольшее число различных экспедиций, Фёдор Конюхов считается самым рисковым путешественником мира. Достаточно перелистать его дневники, например, прочесть запись, оставленную во время первого кругосветного путешествия на яхте «Караана»

28 февраля 1991 года в 19.00: «Пишу эти слова и молю Бога, что остался в живых. Несколько минут назад я уцепился за скользкий и такой высокий борт моей «Карааны», и никто не мог мне помочь выбраться на палубу. А случилось вот что. Когда я менял стаксель на штормовой кливер, сначала настроил «Караану» на курс и пополз к носовому штагу, чтобы выполнить эту операцию. Тут волна резко ударила в борт. Я не успел схватиться за ванты и очутился за бортом. Резкий рывок затянул страховочный пояс на моей груди. В довершение всего ужасная волна накрыла меня с головой. Помню, что всё время старался дотянуться до фальшборта, чтобы выбраться на палубу. И ещё думал, что если не смогу вырваться, то моя дочка Таня будет плакать. А этого я не хотел больше всего. Бог и на этот раз был милостив ко мне, грешному…»

В дневниках, которые он ведёт в каждой экспедиции, не только кладезь опыта путешественника, в них – его особый неповторимый взгляд на мир. Дневник плавания на «Караане» пришёл к читателю в виде альманаха «Русский путешественник». За ним последовали новые книги: «И увидел я новое небо и новую землю», «Как открывали Антарктиду»… Во время путешествий Конюхов не расстаётся с кистью. Его картины, отмеченные незаурядным талантом, выставляются на всероссийских и международных выставках.

Интересно его признание в своих предпочтениях. Он говорит: «Если б у меня было три жизни, одну отдал бы семье, вторую – путешествиям, третью – искусству».

Как видите, всё же на первом месте у него семья – сын Оскар, менеджер компании, организующей его путешествия, уже взрослая дочь Татьяна, воспитывающая собственных детей, любящая жена Ирина, вдохновляющая Конюхова на исполнение любых, самых невероятных замыслов.

«В полярных экспедициях я многому научился сам, – рассказывает Фёдор, – как строить эскимосский дом из снега, ставить палатку в пургу, ремонтировать примус на морозе, стоять на тонком льду, чтобы не провалиться, сушить на теле мокрые шерстяные носки и стельки от бахил».

А перед тем как впервые выйти в кругосветное плавание, он 19 лет занимался парусным спортом. Девять лет тренировался, чтобы подняться на Эверест, и тридцать лет готовился к походу на Северный полюс.

Предполагается, что очередная экспедиция Фёдора Конюхова в Эфиопию завершится 20 декабря.

Досье: Федор Конюхов - действительный член Российского географического общества, Почетный житель города Находка (Приморский край, Россия), города Терни (Италия) и поселка Бергин (Калмыкия, Россия). Женат. Жена Ирина. Сын Оскар, дочь Татьяна, сын Николай. Внук Филипп, внучка Полина, внук Итэн, внук Аркадий, внук Блэйк.