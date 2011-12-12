Какие лекарства нельзя брать с собой, отправляясь в Арабские Эмираты

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ZRPRESS. Дальневосточное таможенное управление информирует граждан, планирующих поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), о запрете на ввоз в ОАЭ ряда веществ и их производных.

Среди такие лекарств:

- орипавин, включенный в Список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681;

- трамадол и тригексифенидил (циклодол), включенные в Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 964;

- кемадрин (проциклидин гидрохлорид).

В связи с имеющими место случаями привлечения в ряде стран граждан Российской Федерации к уголовной ответственности за нарушение правил ввоза на их территорию либо запретов на ввоз на их территорию наркотических средств, а также психотропных и сильнодействующих веществ, следует принять эту информацию к сведению при планировании поездок в ОАЭ, сообщает Отделение по связям с общественностью ДВТУ.