Уровень безработицы в Приморском крае составляет 1,8 процента

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ZRPRESS. Уровень регистрируемой безработицы в Приморье составляет 1,8 процента. За минувшую неделю он снизился в Находке, Фокино, Тернейском, Чугуевском и Яковлевском районах. Самый низкий уровень зафиксирован во Владивостоке – 0,5 процента.

Как сообщили в управлении государственной службы занятости населения Приморского края, в Приморье на 19415 ищущих работу граждан приходится 45935 вакансий. Наибольшее количество предложений от работодателей Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска, Арсеньева, Дальнереченска, Лесозаводска, а также Октябрьского района, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.