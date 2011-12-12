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Уровень безработицы в Приморском крае составляет 1,8 процента
12 Декабря 2011, 15:40 | Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ZRPRESS. Уровень регистрируемой безработицы в Приморье составляет 1,8 процента. За минувшую неделю он снизился в Находке, Фокино, Тернейском, Чугуевском и Яковлевском районах. Самый низкий уровень зафиксирован во Владивостоке – 0,5 процента.
Как сообщили в управлении государственной службы занятости населения Приморского края, в Приморье на 19415 ищущих работу граждан приходится 45935 вакансий. Наибольшее количество предложений от работодателей Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска, Арсеньева, Дальнереченска, Лесозаводска, а также Октябрьского района, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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