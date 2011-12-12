Опрос "ДК": С каким гаджетом дальневосточнику отправиться в отпуск?

Технологии меняют мир, и бизнес тоже меняется в ногу с ними. Гаджеты. Эти современные технические разработки настолько прочно вошли в нашу жизнь, что сегодня сложно представить, как мы жили и работали без них раньше.

Не за горами зимние каникулы. «Без какой «умной» вещи вам не обойтись на отдыхе? – спросил «ДК» читателей. – И о каком – еще не выпущенном – гаджете вы мечтаете?».

Виталий ВЕРКЕЕНКО, президент технохолдинга SUMOTORI:

– Конечно, гаджеты нужны в современной жизни. Они упрощают и систематизируют работу и отдых, если правильно подобраны. К примеру, я активно использую iPhone, на который установил несколько узкоспециальных программ в дополнение к стандартному набору. В итоге устройство действительно заменяет огромный административный арсенал.

Анна ТАЛЫЗИНА, управляющая Приморского филиала «АТБ» (ОАО):

– На отдыхе предпочитаю обходиться минимальным количеством гаджетов. Моя рабочая жизнь так плотно с ними связана, что на каникулах отдаю приоритет живому общению с друзьями и близкими «глаза в глаза».

Без чего не могу выйти из дома, так это без мобильного телефона. Замечаю за собой, что начинаю чувствовать себя тревожно, если забываю телефон даже при простом походе в магазин. Это связано и с работой – привычка быть на связи, и с неким ощущением защищенности и доступности контакта с близкими людьми. Хотя телефон тоже не изобилует дополнительными функциями, для меня главное, чтобы звонил, был надежным и несложным в использовании, меняю аппараты крайне редко.

В повседневной жизни гаджетов использую минимум, в них нет необходимости, да и устаю от них на работе. Искренне считаю что, чтение литературы доставляет несравненно больше удовольствия, если держишь в руках настоящую книгу – это совсем другое ощущение.

Сергей СТЕПАНОВ, генеральный директор компании «Лунный Свет» (г. Хабаровск):

– С удовольствием пользуюсь iPhone-4 и, в особенности, планшетным компьютером iPad от Apple, который и на отдыхе, и в командировках просто незаменим. На нем очень удобно пользоваться электронной почтой, а также программой Skype, которая позволяет оптимизировать затраты на связь, когда находишься в другом городе России или заграницей. На этом гаджете можно работать почти со всеми важными рабочими документами, он легче и компактнее ноутбука, а заряд батареи держится намного дольше.

В то же время все гаджеты от Apple – «закрытые», т.е. не позволяют подключать к ним другие устройства или пользоваться приложениями, доступными для других, открытых систем. В частности, огорчает то, что нет полной поддержки «1C» и ряда других углубленных рабочих программ. Очень здорово, что у Apple появляется все больше конкурентов, в особенности с операционной системой Android. Однако по качеству они пока, на мой взгляд, уступают Apple…

Что касается гаджета будущего, который я жду, – это устройство, которое можно будет использовать как абсолютно полноценное удаленное рабочее место.

Денис КОРОБКОВ, начальник отдела продаж финансовых продуктов Дальневосточной дирекции Филиала «Центральный» ООО ИКБ «Совкомбанк» (г. Владивосток) :

– Возможно, мой ответ не будет оригинальным, но на сегодняшний день гаджет, без которого не могу представить свою жизнь (будь то работа либо отдых), – это мой смартфон от компании Apple. Ранее, до приобретения оного, совершенно не понимал людей, «подсевших» на подобные устройства, так как сам прекрасно обходился без них. Но, единожды прикоснувшись к данному чуду технического прогресса, навсегда остался в его власти. Ценю это устройство в первую очередь за его многофункциональность. Приятно всегда иметь под рукой компьютер с подключением к Интернету, полноценную видео/фото камеру, музыкальный проигрыватель со всеми своими любимыми песнями, неограниченное количество любимых книг и многое другое.

Относительно того, о каком гаджете я мечтаю… Как и прочие многомиллионные поклонники компании Apple, с нетерпением жду их следующего творения на рынке смартфонов.

Оксана ПЕНСКАЯ, руководитель центра продаж и обслуживания ЗАО «Рэдком-Интернет» (г. Хабаровск):

– С удовольствием пользуюсь ридером Sony! Не сказала бы, что это особенно умный гаджет, но он позволяет долго, без подзарядки читать электронные книги, которые, кстати, в таком маленьком устройстве помещаются сотнями. Также очень люблю свой «айфон» первого поколения, который мне когда-то подарили: и в Интернет выйти можно, и фотографию сделать, если нет под рукой фотоаппарата. Слышала, что владельцы новых, современных «айфонов», купленных в России, не могут пользоваться ими за границей, т.к. сталкиваются с невозможностью использовать в них местные сим-карты... Не знаю, правда ли это, но мой отлично работает всегда и везде! Думаю, в будущем гаджеты будут моделировать 3D-изображения, такие как в фильме «Вспомнить все». Но, честно говоря, как представлю бегающую по дому трехмерную собачку, становится и смешно, и грустно...

Кира БАЖЕНОВА, тренер компании БАЗИС, СПС КонсультантПлюс (г. Владивосток):

– Гаджеты я обожаю… Все эти водонепроницаемые камеры заднего вида, которые невозможно забрызгать грязью, многопортовые зарядки для прикуривателя, в которые можно воткнуть и ноутбук, и пару телефонов, и компрессор одновременно… Они так облегчают мою жизнь! Кроме того, я уже три года учу людей продавать и допродавать информацию. А для покупателей – финансистов и юристов – очень важно, чтобы доступ к ней был обеспечен в любое время и в любой обстановке. Поэтому и отслеживаю все приложения для коммуникаторов и телефонов.

Хотя бывают и непредвиденные ситуации – когда меняла iPhone3 на iPhone4, даже предположить не могла, что придется кропотливо обрезать маникюрными ножницами СИМ-карту МТС, превращая её из привычно красной в золотую. Оказывается, микроСИМ – почти недоступная роскошь. Так что теперь я еще и произвожу гаджеты собственными руками…

Вячеслав РАДЧЕНКО, директор RADvideo Creative group (г. Хабаровск):

– Живя в век глобальных коммуникаций, приходится постоянно быть в Сети. Для меня приятным открытием стали модели нетбуков SONY VAIO серии P – разноцветные, миниатюрные, имеющие встроенный адаптер Wi-Fi/WiMax/3G. Они с легкостью позволяют работать в самой фантастически неблагоприятной обстановке. И «сердце» у этих малышек почти взрослое. Еще бы батарей хватало, как старичку Palm III!

Также рекомендую захватить с собой на отдых миниатюрный проектор, например, 3Q Gleam Pocket. С ним даже вдали от цивилизации можно наслаждаться заранее отобранным видео- и фотоматериалом.

О каком – еще не выпущенном – гаджете мечтаю? Пока гений человеческой мысли не соединил всё мыслимое и потребное в одном устройстве… Например, компьютер, телефон, фото- и видеокамеру, а также многое другое, размещенное в часах у вас на запястье?!

Ольга ПРИМАКОВА, региональный директор НПФ «Норильский никель» (г. Владивосток):

– Чтобы отдых запомнился надолго и впечатлениями о нем можно было поделиться с близкими, конечно же, нужен хороший фотоаппарат. Совсем недавно прочитала о такой новинке, которая делает одновременно несколько снимков (по количеству встроенных линз). Эта «умная вещь» позволяет запечатлеть самые скоротечные моменты, которые и простым глазом разглядеть сложно! А что может быть интереснее и глубже по смыслу, чем жизнь без прикрас, выставленного ракурса, композиции, света и т.д.?

В преддверии самого волшебного праздника в году очень хочется мечтать по-детски, искренне веря в то, что все мечты сбываются. Вот бы иметь цветик–семицветик!.. «Лети, лети лепесток, через запад на восток…»

«Дальневосточный капитал» .