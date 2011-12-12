Главный дегустатор кофе, работающий в Nestle, Дейв Робертс застраховал свой нос на 2 млн фунтов стерлингов (около $3 млн).

Дейв Робертс определяет место происхождения и качество кофейных зерен по их аромату. Эта работа аналогична дегустации продуктов и напитков, поэтому для дегустатора кофе так важно обоняние. Как сообщает сайт Metro.co.uk, в 2008 г. винный дегустатор Илья Горт попросил Lloyd`s застраховать нос на 4 млн фунтов стерлингов (около $6 млн).