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Как изменится система социального страхования с 2010 года
Никаких социальных и пенсионных "революций" не ожидается. Тем не менее многое в системе социальных выплат будет со следующего года изменено. Соответствующий пакет законопроектов внесен правительством в Госдуму, пишет "РГ".
1. Зачем отменяется единый социальный налог (ЕСН)?
С 2010 года предлагается упразднить ЕСН и вернуться к страховым принципам формирования бюджетов трех государственных внебюджетных фондов - Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования. "Страховой принцип" означает, что работник страхуется государством от потери заработка. Причины могут быть разными: болезнь, рождение ребенка (социальное страхование), а также невозможность продолжать работать в связи с возрастом (пенсионное страхование).
Система страхования работает так: ежемесячно работодатели платят страховые взносы с фонда заработной платы своих работников. Чем дольше он работает, тем в большем объеме оплачивает свою страховку. Когда наступает страховой случай, он получает вместо зарплаты социальное пособие. При этом и размер оплаты по больничному листу, и величина пенсии строго увязываются с величиной уплаченных взносов или, опосредованно, с размером зарплаты и трудовым стажем.
С введением единого соцналога все социальные платежи предприятий шли сначала в бюджет, а уже потом "распределялись" по фондам. Главный принцип страхования "больше заплатил - больше получишь" постоянно нарушался. В закон вводились всевозможные ограничители и при расчете размера пенсии, и при оплате больничных. Так что работал не страховой принцип, а своеобразная "социальная уравниловка". Теперь от нее предлагается отказаться.
2. Как изменится система социальных платежей?
В 2010 году тарифы страховых взносов сохранятся в размере действующих на сегодняшний день ставок единого соцналога, а именно: 20% от фонда оплаты труда на пенсионное страхование, 2,9% - социальное страхование и 3,1% - на обязательное медицинское страхование. При этом будет отменена регрессивная шкала, согласно которой при зарплате от 280 до 600 тыс. руб. в год в Пенсионный фонд платится не 20% от зарплаты, а только 7,9, а с заработков выше 600 тыс. руб. - и вовсе 2%. Взамен предлагается определить единую для всех плательщиков базу для начисления страховых взносов - 415 тыс. руб. в год. Страховка будет платиться только с заработков, ограниченных этой суммой (в дальнейшем ее предполагается индексировать в связи с ростом средней зарплаты по стране). А с превышающих эту планку заработков взносы взиматься вообще не будут. А вот с 2011 г. ставки страховых платежей могут серьезно возрасти: до 26% на пенсионное страхование и 5,1% - на обязательное медицинское.
3. Как скажутся эти изменения на пенсионерах?
С 1 января 2010 года будет проведена так называемая "валоризация" - пересчет трудовых пенсий исходя из продолжительности трудового стажа, заработанного в советское время (то есть до 1 января 1991 года). Напомним, что среднее повышение пенсий у пенсионеров с многолетним стажем, по расчетам Минздравсоцразвития, составит около 1700 руб., и это позволит наконец довести с 2010 года размер минимальной пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера.
Этому, кстати, будет способствовать еще одна новация: в законе закрепят норму, по которой пенсионерам, получающим маленькие пенсии, государство обеспечит социальную доплату, чтобы довести уровень их доходов до прожиточного минимума пенсионера в каждом конкретном регионе.
В 2010 г. уже новые, "валоризированные" пенсии будут индексироваться с учетом инфляции - предположительно на 13,6% в течение года. Среднегодовой размер трудовой пенсии в 2010 году, по прикидкам Минздравсоцразвития, составит 7946 руб.
4. Что ожидает будущих пенсионеров?
Валоризация (пересчет пенсионных прав с учетом советского стажа) будет проведена не только нынешним пенсионерам, пересчитают - и увеличат - пенсионный капитал по состоянию на 1 января 2002 года и всем работникам. Это конечно же отразится в лучшую сторону на уровне их будущих пенсий. Принцип тот же, что и для нынешних пенсионеров: 10% плюс еще по 1% за каждый "советский" год стажа. Пенсионный возраст, как неоднократно заявляли руководители и министерства, и Пенсионного фонда, повышать не планируется. Однако в пакете предлагается введение механизма такого назначения пенсии, который сделает выгодным более позднее ее оформление. Будет введен особый стажевый коэффициент - его "стандартный" размер (100%) будут иметь работники, выходящие на пенсию, отработав 30 лет. За каждый год переработки этот коэффициент будет увеличен таким образом, что прирост пенсии составит 6%. Если стаж при выходе человека на пенсию окажется меньше 30 лет - коэффициент соответственно уменьшат на 3% за каждый недостающий год.
5. Как изменится оплата больничных листов?
Размер пособия по временной нетрудоспособности, как и сегодня, будет зависеть от трудового (страхового) стажа работника - 60% от заработка при стаже до 5 лет; 80% - от 5 до 8 лет; 100% - при 8 и более лет. Но существующие сегодня ограничения по максимальной сумме этого пособия (как и пособия по беременности и родам) предлагается отменить.
Но поскольку взиматься страховой взнос будет с максимальной годовой зарплаты в 415 тыс. руб., то и максимальная выплата по больничным будет рассчитана с этой суммы .
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