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45 процентов россиян не понимают, зачем стране нужны ТОРы или вообще высказываются против их создания

12 Ноября 2014, 13:02 | Дальний Восток

Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob провел исследование по выявлению отношения россиян к созданию на Дальнем Востоке территорий опережающего социально-экономического развития. Костяк поддерживающих идею ТОР составляют наиболее экономически активные слои населения.

В целом проект Минвостокразвития поддерживают 55% всех опрошенных, 38% затрудняются с выбором ответа, и лишь 7% высказываются против. Среди сторонников законопроекта превалируют мужчины (64%), представители обоих полов старше 45 лет, с доходом более 45 тыс. рублей. В то же время, против выступает больше представительниц прекрасного пола с доходом 35-45 тыс. рублей.

«Было бы замечательно. Дальний Восток и его люди нуждаются в мудрой государственной поддержке», - комментирует свой голос «за» старший юрисконсульт из Курской области. Среди оставивших свой комментарий под опросом были и те, кто готов поучаствовать в реализации масштабных проектов. Так помощник генерального директора по персоналу из Новосибирска пишет: «Поддерживаю. Если выпадет возможность – сам приму в этом активное участие».

В своих комментариях сторонники создания территорий опережающего развития поясняли: «Нужно развиваться – и только вперед. Если не хватает своего опыта, надо использовать положительный опыт других стран и применять с учетом русской ментальности»; «Чем больше возможностей – тем лучше»; «Очень хочется видеть Россию передовой, трудолюбивой, умной, успешной. Бог в помощь!», «Надо идти в ногу со временем». Опрос SuperJob проводился среди жителей 204 населенных пунктов всех округов Российской Федерации. Размер выборки составил 1600 респондентов.

«Поддерживаю» – 55% «Развитие территорий – это новые технологии, новые рабочие места, новые перспективы для жителей отдаленных регионов. Это будущее страны». Заместитель начальника отдела, Кемерово, 45 лет

«С учетом перенимания опыта, благоприятствующего развитию территории и не наносящего различный ущерб населению и природе Дальнего Востока». Главный бухгалтер, Хабаровск, 51 год

«Все правильно, если это работает в других странах, то у нас и подавно». Старший менеджер, Новый Уренгой, 33 года

«Это нужно было сделать еще 20 лет назад. Быть может еще не поздно». Старший мастер по ремонту оборудования, Усолье-Сибирское, 44 года

«Поддерживаю. Если выпадет возможность – сам приму в этом активное участие». Помощник генерального директора по персоналу и связям с общественностью, Новосибирск, 44 года

«Дальний Восток России – замечательное место, недооцененное, имеющее потрясающий потенциал. Поэтому использовать опыт близких стран – совершенно правильно». Ведущий специалист по проектно-сметной документации, Москва, 56 лет

«Не поддерживаю» – 7%

«Свои мозги надо включать, а не на левом опыте». Бетонщик, Краснодар, 21 год

«Лучше отдайте китайцам... проку больше будет». Директор по логистике, Тверь, 44 года

«Затрудняюсь ответить» – 38%

«Не владею информацией по этому вопросу. Невозможно оценивать то, что не знаешь». Парикмахер-универсал, Очер, 45 лет

«Я не знаю, в чем заключается концепция создания и работы этого проекта». Старший продавец, Магнитогорск, 37 лет

«Каждый знает свою работу. Не думаю, что в министерстве сидят люди глупые. Прежде чем пойти на какой-либо шаг, видимо все варианты просмотрели». Кладовщик, Нерюнгри, 38 лет

«А что это такое?» Специалист по работе с рекламациями, Оренбург, 34 лет

«Мне всё равно!» Архивариус, Находка, 27 лет.

 

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: торы  Дальний Восток  минвостокразвития  Галушка 



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