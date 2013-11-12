Пока Путин спасает леопардов Приморье, на Камчатке спасают голодных поползней

12 ноября на Камчатке стартует акция «Покормите птиц». Символически она стартует в Синичкин день.

«По народному календарю 12 ноября день Зиновия-синичника. Как правило, к этой дате лесные птицы, которые не мигрируют в теплые края, прилетают за помощью к людям. В Синичкин день Кроноцкий заповедник объявляет начало акции «Покормите птиц». В этом году акция стартует в Синичкин день — 12 ноября», — рассказали в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

Участникам акции предлагается изготовить кормушки для зимней подкормки воробьев, синиц, поползней, дятлов, снегирей и других птиц. Для победы в конкурсе нужно не просто смастерить и развесить кормушки, но и постоянно пополнять запасы продовольствия пернатых, а также вести наблюдения за постояльцами птичьих «кафе».

Меж тем в Приморье за спасение природы взялся президент Путин. Как сообщал ZRPRESS.RU, президент России Владимир Путин подписал ряд поручений, направленных на сохранение дальневосточных леопардов и амурских тигров.

ZRPRESS.RU, Владивосток.