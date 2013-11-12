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Пока Путин спасает леопардов Приморье, на Камчатке спасают голодных поползней
«По народному календарю 12 ноября день Зиновия-синичника. Как правило, к этой дате лесные птицы, которые не мигрируют в теплые края, прилетают за помощью к людям. В Синичкин день Кроноцкий заповедник объявляет начало акции «Покормите птиц». В этом году акция стартует в Синичкин день — 12 ноября», — рассказали в пресс-службе Кроноцкого заповедника.
Участникам акции предлагается изготовить кормушки для зимней подкормки воробьев, синиц, поползней, дятлов, снегирей и других птиц. Для победы в конкурсе нужно не просто смастерить и развесить кормушки, но и постоянно пополнять запасы продовольствия пернатых, а также вести наблюдения за постояльцами птичьих «кафе».
Меж тем в Приморье за спасение природы взялся президент Путин. Как сообщал ZRPRESS.RU, президент России Владимир Путин подписал ряд поручений, направленных на сохранение дальневосточных леопардов и амурских тигров.
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