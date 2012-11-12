В Интернете начали «продавать путевки в рай»

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября, ZRPRESS. В Интернете начали продавать купоны на индульгенцию. Подобная акция развернута в настоящее время в глобальной сети

Перед концом света, который в этом году приходится на 21 декабря, можно полностью очиститься от грехов. Во всяком случаи это обещают организаторы необычной акции. Они уверяют, что одна из католических церквей в Италии согласна отпустить грехи всего лишь за 500 рублей на человека.



Кроме этого обладатель купона получает стопроцентную путёвку в рай, со ссылкой на Rusnovosti.Ru пишет Gudok.ru. 21 декабря заканчивается календарь майя. Некоторые эксперты считают, что в этот день наступит конец света. Другие же уверяют, что лишь наступит новая эра.