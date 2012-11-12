Приближается «Korea Grand Sale 2013»!

Период грандиозных распродаж вновь порадует всех туристов, которые будут отдыхать в Корее с 11 января по 28 февраля 2013 года. Этот торговый фестиваль был введен комитетом «Год посещения Кореи 2010-2012», который будет продолжать свои традиции и в 2013 году.

Грандиозные распродажи будут проводиться в самых популярных районах для туристов: Сеул, Канвон-до, Чеджу и т.д. Фестиваль промо-акций будет способствовать развитию торговли и туризма. Он предлагает посетителям скидки и разнообразные специальные предложения по шоппингу, проживанию, продуктам питания, напиткам, посещениям спектаклей и т.д. Его участниками станут крупные универмаги, магазины беспошлинной торговли, магазины розничной торговли, магазины повседневного спроса - все это делает третий фестиваль распродаж крупнейшим и предоставляет широкий спектр бонусов.

На церемонии открытия фестиваля выступят К-РОР исполнители, а Комитет «Год посещения Кореи 2010-2012» организует дегустацию корейской кухни и консультации косметологов и визажистов в самом популярном торговом районе Мёндон. Кроме того, 50 первоклассных отелей по всей стране будут предлагать программы проживания «3+1» или «4+1», то есть бесплатные дополнительные ночи для проживания. Участвующие отели также будут предлагать приятные скидки на еду и напитки.

Сейчас организаторы прикладывают все усилия, чтобы грандиозные распродажи стали ведущим фестивалем Азии.

Сергей КУЗЬМИН.