Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приближается «Korea Grand Sale 2013»!
Период грандиозных распродаж вновь порадует всех туристов, которые будут отдыхать в Корее с 11 января по 28 февраля 2013 года. Этот торговый фестиваль был введен комитетом «Год посещения Кореи 2010-2012», который будет продолжать свои традиции и в 2013 году.
Грандиозные распродажи будут проводиться в самых популярных районах для туристов: Сеул, Канвон-до, Чеджу и т.д. Фестиваль промо-акций будет способствовать развитию торговли и туризма. Он предлагает посетителям скидки и разнообразные специальные предложения по шоппингу, проживанию, продуктам питания, напиткам, посещениям спектаклей и т.д. Его участниками станут крупные универмаги, магазины беспошлинной торговли, магазины розничной торговли, магазины повседневного спроса - все это делает третий фестиваль распродаж крупнейшим и предоставляет широкий спектр бонусов.
На церемонии открытия фестиваля выступят К-РОР исполнители, а Комитет «Год посещения Кореи 2010-2012» организует дегустацию корейской кухни и консультации косметологов и визажистов в самом популярном торговом районе Мёндон. Кроме того, 50 первоклассных отелей по всей стране будут предлагать программы проживания «3+1» или «4+1», то есть бесплатные дополнительные ночи для проживания. Участвующие отели также будут предлагать приятные скидки на еду и напитки.
Сейчас организаторы прикладывают все усилия, чтобы грандиозные распродажи стали ведущим фестивалем Азии.
Сергей КУЗЬМИН.
Новости тематики
- Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прилетит на Камчатку открывать "Берингию-2018"
- Новый этнокультурный центр открыт на Камчатке на базе питомника ездовых собак "Хальч"
- 12 тысяч человек вышли на лыжные трассы "Горного воздуха" на Сахалине
- Участники квеста на "Днях Дальнего Востока" могут выиграть путешествие на Камчатку
- Природный парк "Ленские столбы" в Якутии готов принимать туристов круглогодично
- На Камчатке готовятся отметить национальный обрядовый праздник нерпы "Ололо"
- ГЛК "Холдоми" и "Горный воздух" для привлечения туристов создадут единую зону ski-pass
- На Колыме ищут место будущему визит-центру
- Камчатка лидирует в одной из номинаций премии "National Geographic Traveler 2017"
- День вулкана: праздник для сильных духом
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей