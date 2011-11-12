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Муниципальные образовательные учреждения сделают доступными для граждан
Президент РФ подписал поправки в закон об образовании, обеспечивающие территориальную доступность муниципальных образовательных учреждений.
Как сообщает пресс-служба Кремля, согласно закону, правила приема граждан в муниципальные образовательные учреждения для обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования должны обеспечивать прием в указанные образовательные учреждения граждан, которые проживают на территории муниципального района, городского округа.
В целях реализации данного положения закон уточняет полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по вопросу закрепления определенной территории за конкретным муниципальным образовательным учреждением.
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