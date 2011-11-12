Новая система оповещения о цунами на Камчатке проверена

По легенде учений, цунамигенное землетрясение магнитудой 9 произошло у юго-восточного побережья Камчатки. Целью учений стало обеспечение своевременного и эффективного раннего предупреждения о цунами, обучение населения, проживающего в зоне риска, а также улучшение координации между всеми звеньями СПЦ.

Высокая скорость доведения сигнала об угрозе цунами обеспечена установленной в этом году в регионе системой ТАСЦО (территориальной автоматической системой центрального оповещения). Учения стали первой серьезной апробацией ТАСЦО и показали результативность ее работы.

11 ноября состоялась приемка системы, монтаж которой в Камчатском крае обошелся в 23,5 млн руб., в опытную эксплуатацию.

В 2012 году планируются работы по установке громкоговорителей и звуковых сирен в цунамиопасных районах. Через ТАСЦО сигнал будет поступать на средства оповещения в автоматическом режиме, обеспечивая эффективное и раннее информирование населения.<