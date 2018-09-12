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Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию

12 Сентября 2018, 17:39 | Дальний Восток

Эксперт "Золотого Рога": "Поверьте, инициатива президента – во всех отношениях взвешенный и просчитанный шаг"

Президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца текущего года — без предварительных условий. Об этом он сообщил на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

Как напомнил российский лидер, две страны обсуждают заключение мирного договора на протяжении 70 лет. По его словам, премьер Японии Синдзо Абэ предложил ему поменять подходы, и российский президент согласился.

«Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий», — сказал Владимир Путин. Он также предложил решать все спорные вопросы с Японией уже после заключения мирного договора.

Газета «Золотой Рог» попросила прокомментировать событие Валерия МИШИНА, заведующего Лабораторией региональной безопасности Отдела международных отношений и проблем безопасности Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

По словам эксперта, не приходится сомневаться, что инициатива президента –во всех отношениях взвешенный и просчитанный шаг. По мнению Валерия Мишина, сегодня ситуация в мире требует, чтобы страны «сверяли часы со своими соседями». Нужно максимально сглаживать существующие проблемы, а лучше радикально их решать, считает эксперт. По его словам США крайне заинтересованы в разжигании конфликтов по всему миру и используют для этого в том числе и существующие противоречия между странами. «Мы видим, что конфронтация с Россией достигла своего апогея, поэтому нашей стране необходимо наладить отношения со своими соседями». При этом, считает эксперт никто не должен усомниться, что это движение в сторону ослабления российской позиции по Курилам. Путин четко дал понять, что никакого размена российской земли на мирный договор не будет. По словам Валерия Мишина, такая постановка вопроса говорит о том, что Путин предложил Японии поставить экономику на первое место, а уж потом решать политические вопросы. Ситуация, когда политика была главным фактором, влияющим на отношения между нашими странами ни к чему хорошему так и не привела.

Другие эксперты сообщили, что у них есть сильные сомнения, что премьер-министр Абэ решиться поддержать инициативу Путина, хотя она во многих смыслах выигрышна. Главная проблема заключается в том, что Япония во внешнеполитических вопросах очень зависима от мнения США. И вряд ли Америка позволит Абэ пойти на такой шаг в отношении с Россией.

Тем временем МИД Япониии поспешил заявить, что все переговоры с Россией будут продолжены после урегулирования вопросов 4 островов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: абэ  мирный договор  вэф  Путин  Курилы  владивосток  эксперт 



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