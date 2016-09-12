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Пхеньян обещает новые атомные взрывы у границ Приморья
Шокировав мир в прошлую пятницу мощным атомным взрывом, Пхеньян в воскресенье заявил о готовности продолжить укреплять свою ядерную энергетику, несмотря на санкции международного сообщества, принятые в отношении КНДР ранее, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В пятницу, 9 сентября, КНДР произвела самый мощный ядерный взрыв за всю свою историю - по данным Министерства обороны Южной Кореи, мощность бомбы составила 10 килотонн. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), это ядерное испытание - второе по счету в нынешнем году и пятое с 2006 года. В январе была взорвана бомба в 6 килотонн. В минувшую субботу Южная Корея заявила о быстром расширении ядерного потенциала Северной Кореи и нежелании лидера Северной Кореи Ким Чен Ына менять курс.
Как пишет «Утро.Ru», у соседей КНДР есть много причин для беспокойства. Как сообщает Reuters, в КНДР уже освоена возможность устанавливать боеголовку на баллистические ракеты, что усиливает исходящую от Пхеньяна угрозу. В тоже время ООН и заинтересованные в ограничении возможностей Северной Кореи страны пока бессильны.
После ядерных испытаний, проведенных в пятницу, специальный представитель США встретился с официальными представителями Японии в воскресенье и объявил о возможности применения к КНДР односторонних санкций США. Совет безопасности ООН также осудил действия Северной Кореи по проведению ядерных испытаний, а США, Великобритания и Франция настаивали на введении новых санкций в отношении КНДР.
В свою очередь, со стороны Южной Кореи предприняты серьезные оборонительные шаги. По данным информационного агентства "Ренхап", у военных Южной Кореи имеется план "прореживания" районов Пхеньяна ракетными обстрелами в случае, если КНДР начнет ядерную атаку.
Северокорейские дипломаты уже прокомментировали возможность появления новых санкций США, назвав их "бессмысленными и смешными". Государственное информационное агентство ЦТАК сообщает также, что укрепление национальной ядерной энергетики обеспечивает стране возможность защищать свое достоинство и право на жизнь от угрозы ядерной войны со стороны Соединенных Штатов.
Агентство ЦТАК в воскресенье сообщило, что северокорейцы были "в восторге" от проведенного в пятницу ядерного испытания.
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Комментарии
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Сквозь слезы22:27, 12.09.2016#
Где они берут начинку?по площади что приморский край а амбиции как у взрослых . У нас бор через раз дышит а у них испытания еще и брусчатка с бордюром не рассыпается. пятилетка другая они нас переплюнут. у людей ни нефти ни газа и двигаются молодцы правильно что растреливают у нас что ни день там нашли лярды там вскрылось сера схема. . . смешно
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Да и правильно. Молодцы!!!!!!!!!!!!!! Всю эту капиталистическую шушару надо держать на расстоянии, а то растерзают страну как нашу и поставят у руководства единую Россию