Пхеньян обещает новые атомные взрывы у границ Приморья

Шокировав мир в прошлую пятницу мощным атомным взрывом, Пхеньян в воскресенье заявил о готовности продолжить укреплять свою ядерную энергетику, несмотря на санкции международного сообщества, принятые в отношении КНДР ранее, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В пятницу, 9 сентября, КНДР произвела самый мощный ядерный взрыв за всю свою историю - по данным Министерства обороны Южной Кореи, мощность бомбы составила 10 килотонн. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), это ядерное испытание - второе по счету в нынешнем году и пятое с 2006 года. В январе была взорвана бомба в 6 килотонн. В минувшую субботу Южная Корея заявила о быстром расширении ядерного потенциала Северной Кореи и нежелании лидера Северной Кореи Ким Чен Ына менять курс.

Как пишет «Утро.Ru», у соседей КНДР есть много причин для беспокойства. Как сообщает Reuters, в КНДР уже освоена возможность устанавливать боеголовку на баллистические ракеты, что усиливает исходящую от Пхеньяна угрозу. В тоже время ООН и заинтересованные в ограничении возможностей Северной Кореи страны пока бессильны.

После ядерных испытаний, проведенных в пятницу, специальный представитель США встретился с официальными представителями Японии в воскресенье и объявил о возможности применения к КНДР односторонних санкций США. Совет безопасности ООН также осудил действия Северной Кореи по проведению ядерных испытаний, а США, Великобритания и Франция настаивали на введении новых санкций в отношении КНДР.

В свою очередь, со стороны Южной Кореи предприняты серьезные оборонительные шаги. По данным информационного агентства "Ренхап", у военных Южной Кореи имеется план "прореживания" районов Пхеньяна ракетными обстрелами в случае, если КНДР начнет ядерную атаку.

Северокорейские дипломаты уже прокомментировали возможность появления новых санкций США, назвав их "бессмысленными и смешными". Государственное информационное агентство ЦТАК сообщает также, что укрепление национальной ядерной энергетики обеспечивает стране возможность защищать свое достоинство и право на жизнь от угрозы ядерной войны со стороны Соединенных Штатов.

Агентство ЦТАК в воскресенье сообщило, что северокорейцы были "в восторге" от проведенного в пятницу ядерного испытания.